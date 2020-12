Verzicht auf Transversale stößt auf Unverständnis

Bofsheim.Gut besucht war die vergangene Ortschaftsratssitzung, die Corona-bedingt erneut in der Halle der Astrid-Lindgren-Schule stattfand. Vor allem der geplante Neubau eines 37 Meter hohen Stahlgittermastes zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung und das Thema Transversale stießen auf das Interesse der Besucher.

Ortsvorsteher Werner Geiger stellte fest, dass der Mobilfunkempfang in Bofsheim teilweise sehr schlecht sei und es in der Vergangenheit auch immer wieder Klagen aus den Reihen der Bevölkerung gegeben habe. Der Ortschaftsrat befasste sich deshalb bereits mehrfach mit dem Thema. Die Deutsche Telekom beabsichtige nunmehr mit dieser Maßnahme eine Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Bofsheim zu erreichen.

Standort festgelegt

Bereits im Vorfeld dieses vorliegenden Bauantrags gab es Kontakte mit den von der Telekom beauftragten Stellen. Diese betrafen vor allem mögliche, auch von der Ortschaftsverwaltung vorgeschlagene Standorte wie beispielsweise am Kühberg oder Sportplatz. Nach dem Ergebnis einer funktechnischen Untersuchung wurde allerdings der Standort „Westernhälde“ bestimmt, da dieser in die vorhandene Netzstruktur besser passe und das betroffene Gebiet am besten abdecke. Zu dem vorgesehenen, gemeindeeigenen Standort sei außerdem die Verlegung von Elektro-und Glasfaserkabeln notwendig, was bei einem Vororttermin bereits besprochen wurde, teilte der Ortsvorsteher weiter mit. Der Ortschaftsrat erhofft sich mit dieser Maßnahme eine deutliche Verbesserung des Mobilfunkempfangs in Bofsheim und stimmte dem Bauantrag einstimmig zu.

Informationsbedarf beim Ausbau

Bezüglich des geplanten flächendeckenden Glasfaserausbaus im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis besteht für die Bevölkerung noch ein erheblicher Informationsbedarf. In Bofsheim ist eine Informationsveranstaltung durch die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) am Mittwoch, 16. Dezember, um 18.30 Uhr vorgesehen. Außerdem ist geplant im Rathaus in Osterburken Anfang Januar 2021 einen sogenannten „Toni-Shop“ für persönliche Gespräche einzurichten.

Der Zweckverband „Hochwasserschutz Einzugsgebiet Seckach/Kirnau“ beabsichtigt in nächster Zeit das Hochwasserrückhaltebecken Bofsheim zur Probe einzustauen. Wegen des derzeitigen Niedrigwassers konnte der ursprünglich geplante Termin Ende November nicht eingehalten werden.

Dieser Tage erfolgte die endgültige Fertigstellung des erweiterten Urnen-Grabfeldes im Friedhof. Nach dem Einbau der Urnenhülsen durch den Bauhof ist diese gelungene Maßnahme nun endgültig abgeschlossen, führte Geiger aus. Die Vergabe der Arbeiten zum Ausbau eines Teils des „Römerwegs“ ist ebenfalls erfolgt. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde die im Rahmen des Feldwege-Modernisierungsprogramms des Landes ausgeschriebene Maßnahme an die Firma Konrad-Bau vergeben. Die Arbeiten sollen im Frühjahr kommenden Jahres durchgeführt werden.

In diesem Zusammenhang informierte Geiger über den Stand des geplanten Wanderweges „Römerpfade“ und einem durchgeführten Vororttermin. Der Gemeinderat wird dieses Thema voraussichtlich in der nächsten Sitzung behandeln.

Verkehrsbelastung hoch

Enttäuscht reagierten sowohl die Ortschaftsräte wie auch die Besucher über die überraschende neue Entwicklung in Sachen Transversale. Nachdem im Zusammenhang mit der Eröffnung des Eckenberg-Tunnels die vielfach propagierte deutliche Verkehrsentlastung der L 582 durch Bofsheim nachweislich nicht eingetreten ist, hatte man gehofft, dass zumindest die Transversale eine Entlastung bringe. „Welche Belastungen und Gefahren die enorme Verkehrsbelastung auslösen, wurde erst vor kurzem im Rahmen einer Verkehrsschau aufgezeigt und durch eine Unterschriftenaktion der Betroffenen zum Ausdruck gebracht“, führte Ortsvorsteher Geiger aus.

Schwer vermittelbar

Ohne das bevorstehende Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens abzuwarten und ohne Prüfung möglicher kostengünstigerer Varianten solle das Projekt nun gänzlich aufgegeben werden, wurde in der regen Diskussion, unter Einbeziehung der Zuhörer, kritisiert. Eine solch grundlegende und von der bisherigen Linie abweichende Entscheidung sei der betroffenen Bevölkerung nur schwer vermittelbar.

Die investierten 1,4 Millionen Euro verdeutlichten, dass die Notwendigkeit der geplanten ortsdurchfahrtsfreien Straße zum einzigen Autobahn-Anschluss im Neckar-Odenwald-Kreis von den Verantwortlichen erkannt wurde, stellten die Anwesenden fest.

