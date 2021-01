Verteilerkasten angefahren

Osterburken.Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Unfallverursacher von einer Unfallstelle im Industriepark in Osterburken, so die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall zwischen Donnerstagmorgen und Freitagvormittag. Der bislang nicht bekannte Fahrzeugführer hatte den Verteilerkasten im Tatzeitraum beschädigt und war davongefahren, ohne die Polizei zu rufen oder den Netzbetreiber zu verständigten.

Aus diesem Grund werden nun Zeugen des Unfalls gesucht. Diese sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021