Verlassene Orte: Kulturkommode

Osterburken.Im Veranstaltungsraum der Kulturkommode herrscht gähnende Leere. Die Bühnenteile und Beistelltischchen befinden sich auf dem Dachboden, da in nächster Zeit keine Vorführungen stattfinden dürfen. Normalerweise sind sechs Veranstaltungen pro Jahr geplant, 2020 fanden Corona-bedingt lediglich zwei statt – und das in Form von Doppelaufführungen. Im Raum finden unter normalen Voraussetzungen rund 100 Personen Platz, vor dem zweiten Lockdown gerade mal 35. Dennoch ist man zuversichtlich, dass zumindest im zweiten Halbjahr 2021 wieder Vorführungen stattfinden können. Daher laufen die Planungen bereits und man ist in Verhandlungen mit den Agenturen und in der Ausarbeitung eines neuen Programmheftes. Dieses soll dann auf der Homepage zu finden sein. Bild: Nicola Beier

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020