Verkehrssicherheit geht vor

Bofsheim.Dem ein oder anderen dürfe es bereits aufgefallen sein: In Bofsheim an der Landstraße 582 am Ortsausgang in Richtung Eberstadt wurden am Donnerstag am Rinschbach mehrere Bäume gefällt und zerkleinert.

Eine Notwendigkeit

Nach Angaben der Stadtverwaltung handelte es sich hierbei um ein notwendiges Fällen der bis zu 15 Meter hohen Eschen. Die Bäume waren alle morsch und tot, weshalb beispielsweise bei einem Sturm ein unkontrolliertes Umkippen drohte – und damit die Sicherheit auf der Straße nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Um das Bachbett kümmert sich die Kommune, für die Straße trägt jedoch das Landratsamt die Verantwortung. Die Behörde gab den Auftrag, die morschen Bäume zu fällen. Daher wurden auf einem etwa 100 Meter langen Abschnitt am Wasser alle Eschen gefällt und im Anschluss gehäckselt.

Um die Bäume, welche nach dem Ortsausgang rechts von der Rinschbach stehen, muss sich jedoch niemand Sorgen machen. Laut Stadtverwaltung seien diese so klein, dass selbst beim Umkippen oder Abknicken eines Baumes keine Gefahr bestehe. Nun bleibt abzuwarten, ob dies die letzten Baumarbeiten in der Region waren oder noch welche hinzukommen. nb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020