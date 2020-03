Verdachtsfälle werden untersucht

Osterburken.Um Hausarztpraxen zu entlasten, wurde diese Woche in Osterburken eine Abstrichstelle in Betrieb genommen. Das teilte das Landratsamt am Freitagnachmittag mit.

In der neu eingerichteten Abstrichstelle in der Hemsbacher Straße werden nun montags bis freitags auf Überweisung der Hausärzte Abstriche genommen, die dann auf das neuartige Coronavirus untersucht werden.

Testung nur nach Überweisung

Das bedeutet, dass Menschen mit für das Coronavirus typischen Symptomen sich wie bisher telefonisch an ihren Hausarzt wenden und von dort bei begründetem Verdacht einen konkreten Termin für den Abstrich erhalten. Ohne einen solchen Termin wird eine Testung nicht vorgenommen.

Auch werden an der Abstrichstelle keine Untersuchungen durchgeführt, so die Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Abstrichstelle wurde in Zusammenarbeit der Kreisärzteschaft Neckar-Odenwald-Kreis, des Gesundheitsamts des Neckar-Odenwald-Kreises, der DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg eingerichtet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020