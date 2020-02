Unfallhergang noch unklar

Osterburken.Zu einem Zusammenstoß beim Ausparken kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Dienstagmorgen in Osterburken. Eine BMW-Fahrerin war auf der Schulstraße in Richtung Hemsbacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 2 musste sie aufgrund des Verkehrs anhalten. In diesem Moment bemerkte die 40-Jährige im Außenspiegel, dass hinter ihr ein Fahrzeug aus einem Parkplatz ausfuhr. Da sie befürchtete, übersehen zu werden, hupte sie.

Schaden festgestellt

Zu Hause angekommen, stellte die Frau einen Schaden im Bereich der hinteren rechten Stoßstange fest. Bei dem ausparkenden Fahrzeug soll es sich um eine silberne Limousine mit dem Kennzeichen MOS-NH, der Rest ist unbekannt, gehandelt haben, vermutlich ein Pkw der Marke Toyota oder Honda.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020