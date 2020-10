Unfall verursacht und geflüchtet

Osterburken.Wer einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet ist, wird derzeit bei der Polizei Buchen ermittelt. Am Mittwoch gegen 8 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer zwischen Schlierstadt und Eberstadt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw, wodurch dessen Spiegel beschädigt wurde. Der dahinter fahrende VW eines 23-Jährigen wurde durch umherfliegende Spiegelteile ebenfalls beschädigt. Der unbekannte Lkw-Fahrer flüchtete im Anschluss in Richtung Eberstadt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2100 Euro. Von dem Fahrzeug des Unfallverursachers ist bislang bekannt, dass es sich um einen orangefarbenen Lkw der Marke MAN handelt. Hinweisgeber und Zeugen sollen sich bei der Polizei in Buchen unter Telefon 06281/9040 melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.10.2020