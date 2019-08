Und immer wieder Alkohol

Osterburken.Gleich drei Führerscheine mussten Beamte des Polizeireviers Buchen am vergangenen Wochenende beschlagnahmen. Die Führerscheininhaber hatten sich ans Steuer ihrer Fahrzeuge gesetzt, obwohl sie offenbar zuvor teilweise nicht unerhebliche Mengen Alkohol zu sich genommen hatten. Nachdem die Beamten in Buchen zwei Führerscheine beschlagnahmt hatten, mussten sie rund dreieinhalb Stunden später nach Osterburken ausrücken. Dort war ein 30-jähriger BMW-Fahrer in der Turmstraße gegen eine Mauer gefahren. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Mann nach Alkohol roch. Das Testgerät zeigte mehr als anderthalb Promille an. Auch der 30-Jährige musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Neben der Führerscheinbeschlagnahme müssen die drei Autofahrer nun mit einer Anzeige, einem Fahrverbot oder gar dem Entzug des Führerscheines rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019