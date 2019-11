Turnier ist eine große Herausforderung

Osterburken.Der FV Elferrat der Stadt Osterburken hielt am Freitagabend im Sportheim des SV Osterburken seine Jahreshauptversammlung ab. Neben der Rückschau auf die erfolgreiche Kampagne 2019 wurde auch auf zukünftige Aktivitäten vorausgeblickt, verbunden mit den Terminierungen für die neue Kampagne mit der Nummer 437.

190 Starter an zwei Tagen

Der Vorsitzende Julian Ehrenfried begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder und Bürgermeister Jürgen Galm. Danach ließ er das zurückliegende Jahr Revue passieren. Sein Rückblick reichte von der Faschenachtseröffnung über die Mitorganisation des „Karl-Heß-Gardetanzturniers“ in Lauda bis hin zur Opening Party in der Baulandhalle. Das Gardetanzturnier in Zusammenarbeit mit der Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda ist eine große Herausforderung für den Faschenachtsverein, stellte der Vorsitzende fest. Nicht nur die räumliche Entfernung von über 40 Kilometern, sondern auch der zeitliche Aufwand am Turnierwochenende sei enorm. Zum dritten Mal fungierte Rico Genzwürker souverän als Turnierleiter. Samstags waren 120 Starter in den Altersgruppen Jugend und Junioren und am Sonntag 70 Starter in der Altersgruppe Aktive gemeldet.

Als ganz besonderen Höhepunkt erwähnte er das 50-jährige Bestehen der Tanzgruppen, das im Rahmen des Jubiläumsordensfestes zum 55. Geburtstag des Elferrats der Stadt Osterburken gefeiert wurde. Mit allen Gruppierungen führte Präsident Andreas Geiger in lockerer Runde ein Gespräch über die „55 Jahre Faschenacht in Borke“. Die Auftritte aller Tanzgruppen rundeten ein gelungenes Ordensfest ab. Eine „sehr gute Außendarstellung“ zeigte der Verein an der Narrenringsitzung und am Umzug in Walldürn. Der Jungpräsident Dominik Holderbach führte durch eine sehr kurzweilige Kinderprunksitzung.

Zufrieden mit der „heißen Phase“

Ehrenfried zog ein sehr positives Fazit der „heißen Phase“, als am Schmutzigen Donnerstag zunächst mehrere Schulen und Kindergärten besucht wurden, um anschließend das Rathaus zu stürmen. Die Prunksitzung war wieder ein voller Erfolg: Besonders der Jubiläumsgardetanz der Roten Funken zusammen mit der Elferratsgarde in historischen Marschkostümen brachte den Saal zum Beben. Narrenkanzler Stefan Hammer organisierte einen großen, bunten Umzug am Faschenachtsdienstag, trotz des sehr schlechten Wetters konnte man mit dem Besuch aus nah und fern zufrieden sein. Die Kampagne habe man mit dem traditionellen Heringsessen beendet. Der Vorsitzende dankte abschließend allen Helfern für die Unterstützung und ihr Engagement.

Im Anschluss informierte Schatzmeister Daniel Müller über die Finanzen und Kassenlage. Die Kassenprüfer Ulrike Kautzmann-Link und Alfred Blatz bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Galm würdigte in seinem Grußwort das Engagement der Faschenachter, die nicht nur in der „fünften Jahreszeit“, sondern das ganze Jahr wie beispielsweise beim Kilianimarkt und AZO-Fest aktiv seien. Der Bürgermeister, auf dessen Antrag hin zuvor der Vorstand einstimmig entlastet wurde, führte die anstehenden Neuwahlen durch. Als Kassenprüfer wurde wieder Ulrike Kautzmann-Link und neu Anja Eberle gewählt.

Der neue Vorstand: Vorstandsvorsitzender Julian Ehrenfried, Stellvertreter Rico Genzwürker und Marcel Gallauner, Schatzmeisterin Simone Walz, Schriftführer Michael Walz, Beisitzer Dietmar Heid (Vertreter des fastnächtlichen Senats), Dagmar Förster-Peter (Gruppe „Herrle & Fräle“), Sandra Pfeiffer (Gruppe „Strohbären“), Christiane Dörr (Tanzgruppe), Daniel Müller (Elferrat), Simone Trumpp („Borkemer Hexen“), Birgit Müller („Wüschele“-Gruppe). Unter dem Punkt Verschiedenes erläuterte der Datenschutzbeauftragte Sebastian Ehrenfried die Datenschutzgrundverordnung und deren Auswirkungen auf den Verein. Nach Informationen über die kommenden Termine und einer Diskussionsrunde wurde die Versammlung beendet.

