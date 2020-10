Thomas Heilmann verlässt die Brücke

Im Zentrum der Hauptversammlung der Feuerwehr Hemsbach standen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Abteilungskommandant Heilmann wurde nach fünfzehn Jahren verabschiedet.

Hemsbach. Zur Hauptversammlung begrüßte Hemsbachs Abteilungskommandant Thomas Heilmann die Mitglieder an einem unüblichen Versammlungsort, in der Baulandhalle. Ein Willkommen galt unter anderem den Abteilungskommandanten Jens Schmidt (Schlierstadt) und Uwe Schweizer (Bofsheim).

Nach dem Totengedenken erstattete Heilmann seinen letzten Bericht als Abteilungskommandant. Demnach gehören der Abteilung derzeit 29 aktive Mitglieder an, darunter zwei Frauen. Die Jugendfeuerwehr zählt acht Jugendliche. Die Altersstruktur habe sich in den letzten Jahren bestens entwickelt. Den Ausbildungsstand der Mannschaft bezeichnete er als sehr gut. Viele Lehrgänge wurden 2019 besucht.

Dank für stets offenes Ohr

Heilmann ging auch auf die weiteren Aktivitäten wie Übungen, das Maibaumfest sowie die Teilnahme am Martinsumzug und an der Herbstübung ein. Weiter berichtete er von drei Brandeinsätzen. Das geplante Ferienprogramm konnte mangels Anmeldungen nicht stattfinden. Ein Kameradschaftsabend rundete die Aktivitäten ab. Abschließend bedankte sich Heilmann bei der Stadt Osterburken für die stets gute Zusammenarbeit sowie bei Ortsvorsteher Christophs Groß, der für die Belange der Wehr immer ein „offenes Ohr“ habe. Schriftführer Matthias Meth berichtete über drei durchgeführte Ausschusssitzungen sowie über Veranstaltungen und die gut besuchten Übungen. Er bedankte sich für ein „spannendes Jahr“.

Den Bericht der Jugendfeuerwehr erstattete Lucas Heilmann. Thema waren unter anderem die Übungen für die Jugendflamme I. Großen Spaß machte die Teilnahme am Kreisjugendzeltlager. Das Jahr wurde mit einer Weihnachtsfeier abgeschlossen. Künftig stehen Spiel- und Spaßabende auf dem Programm, um wieder „in normalen Rhythmus zu kommen“, so Heilmann.

Den Kassenbericht erstattete Peter Watzal. Heiko Keller und Thorsten Klein bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister Jürgen Galm erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Vor den Neuwahlen (siehe Infobox) sagte Thomas Heilmann, dass die Zeit gekommen sei, als Abteilungskommandant nach 15-jähriger Tätigkeit Abschied zu nehmen. Sein Dienst habe ihm immer Spaß gemacht. Er bedankte sich bei allen Wegbegleitern für die stets gute Zusammenarbeit.

Den Reigen der Grußworte eröffnete Bürgermeister Galm, der der den Feuerwehrmitgliedern für ihre Leistungen den Dank der Stadt aussprach und den Geehrten gratulierte. Sein Dank galt auch dem ausgeschiedenen Abteilungskommandanten Heilmann sowie seinem Stellvertreter Rolf Gehrig.

Wehr hat sich gut entwickelt

Beide hätten sich über viele Jahre zum Wohl der Feuerwehr Hemsbach eingesetzt. Galm stellte fest, dass sich in der kleinen Wehr in den letzten Jahren viel veränderte. Sie habe sich gut entwickelt. Die Feuerwehr sei der einzige Verein im Dorf und ein wesentlicher Teil der Dorfgemeinschaft. Kurz ging er auch auf das geplante neue Feuerwehrgerätehaus in Osterburken ein, wo er insbesondere die Förderung kritisierte.

Ortsvorsteher Christoph Groß bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihre tolle Arbeit, die zeige, dass das Ehrenamt gelebt werde. Thomas Heilmann verlasse kein sinkendes Schiff, so Groß, sondern eine hervorragend aufgestellte Wehr. Seine Zeit sei geprägt durch überaus erfolgreiche Feuerwehrarbeit. Groß bescheinigte ihm hohe Fachkompetenz in allen Fragen. Er habe sein Amt mit Herzblut ausgeführt. Für dieses besondere Engagement dankte er. Im Namen der Ortschaftsverwaltung überreiche er ein Präsent. Heilmanns Nachfolger Stefan Schwab wünschte Groß alles Gute.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr betonte ebenfalls, dass die Abteilungswehr gut aufgestellt sei. Der Ausbildungsstand sei hervorragend. Das zeige, dass gute Arbeit geleistet wurde. Viele schwierige Einsätze seien erfolgreich gemeistert worden.

Amt mit Herzblut ausgeübt

Mit Thomas Heilmann verlasse ein hochkompetenter Abteilungskommandant die „Kommandobrücke“, so Kirschenlohr und übergab ein Präsent und eine besondere Ehrung: Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen nicht nur für die Stadt, sondern auch beim Landkreis wurde Heilmann die bronzene Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands verliehen. Der stellvertretende Stadtkommandant Thomas Stark schloss sich den Glückwünschen an und bat Heilmann, der Feuerwehr treu zu bleiben. In seinem Schlusswort bedankte sich der neue Abteilungskommandant Stefan Schwab für das in ihn gesetzte Vertrauen, was ihn auch vor große Herausforderungen stelle. Zur Bewältigung der Aufgaben brauche er ein gutes Team und viel Rückhalt aus der Mannschaft. Sein Dank galt Rolf Gehrig, Peter Watzal und Thomas Heilmann. Unter seiner Leitung sei die Wehr vorangekommen. Die Jugendfeuerwehr sei in seiner Amtszeit gegründet und viel in Ausrüstung investiert worden, so Schwab und überreichte einen Geschenkkorb und ein Präsent. Heilmann betonte nochmals den hohen Stellenwert der Jugendwehr. Durch die junge Altersstruktur der Wehr sei deren Fortbestand gewährleistet. Er werde der Wehr treu bleiben und könne sich nun neuen Feuerwehraufgaben widmen. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020