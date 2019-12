Tagesordnung wird wiederholt

Osterburken.Ein kleines Missgeschick im Amtsblatt hat dazu geführt, dass die Tagesordnung der nächsten Osterburkener Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 18. Dezember, ungewollt lang geworden ist. Sieben der elf Tagesordnungspunkte standen bereits in der Sitzung am Montag auf dem Programm – und wurden eigentlich schon beschlossen. Weil die Stadt im Amtsblatt mit Dienstag aber einen falschen Wochentag als Termin angab und sich rechtlich absichern möchte, werden die Tagesordnungspunkte noch einmal beschlossen.

Die Frist sei eingehalten worden, doch aufgrund des falschen Wochentages habe man vermeiden wollen, dass jemand Beschwerde einlegt, erklärte Hauptamtsleitern Elke Ander. ms

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019