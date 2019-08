Täter blieben ohne Beute

Osterburken.Erfolglos blieben Einbrecher am Wochenende in Osterburken.

Haustür widerstand

Die Unbekannten versuchten zunächst, die Haustür an der Rückseite eines Gebäudes in der Brunnengasse aufzuwuchten. Als das nicht klappte, gingen sie an die Vorderseite und versuchten ihr Glück an der Eingangstür eines Optikergeschäfts. Auch dort versagten die Künste der Langfinger und sie mussten sich ohne Beute trollen.

Da die „Arbeit“ der Täter sicherlich einige Zeit dauerte, hofft die Polizei auf Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, im Bereich der Brunnengasse verdächtige Personen oder ein Fahrzeug gesehen haben.

