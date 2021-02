Startschwierigkeiten bei Frankenbahn großteils bewältigt

Neckar-Odenwald-Kreis.„Das Angebot des Nahverkehrs auf der Schiene in Baden-Württemberg ist seit 2017 deutlich ausgeweitet worden. Im Jahr 2021 werden rund 80 Millionen Zugkilometer erbracht. Das ist innerhalb von zehn Jahren eine Steigerung um 22,5 Prozent“, so bilanzierte Verkehrsminister Winfried Hermann, MdL am Montag in einer Online-Pressekonferenz das aktuelle Angebot im Schienenpersonennahverkehr

...