Start ins neue Schuljahr

Osterburken.Das Schuljahr beginnt für die Schüler der Klassen sechs bis zehn am Mittwoch, 11. September, um 8.10 Uhr mit einem ökumenischen Schulgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Kilian. Anschließend ist Unterricht bis 12.20 Uhr. Für die Grundschüler der Klassen drei und vier beginnt der Unterricht am Mittwoch, 11. September, um 8.10 Uhr und endet um 12.20 Uhr. Für die Grundschüler der Klasse zwei beginnt der Unterricht am Mittwoch, 11. September, um 8.55 Uhr und endet um 12.20 Uhr. Die Betreuung durch die Stadt findet planmäßig statt.

Der ökumenische Gottesdienst für die Grundschüler (Klassen zwei bis vier) ist am Donnerstag, 12. September, um 9 Uhr in der katholischen Kirche St. Kilian. Für die Schulanfänger der Grundschule findet am Samstag, 14. September, um 9 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Kilian ein Gottesdienst und anschließend die Einschulungsfeier in der Sporthalle der Schule am Limes statt. Die Eltern der Schulanfänger sind am Dienstag, 10. September, um 20 Uhr zu einer Informationsveranstaltung im Atelier der Schule willkommen.

Die Schüler der fünften Klassen werden am Donnerstag, 12. September, um 9 Uhr in die Gemeinschaftsschule aufgenommen.

