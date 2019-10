Ständige Weiterbildung wichtig für die Einsätze

Osterburken.24 Feuerwehrmitglieder aus den Wehren Osterburken, Billigheim, Elztal, Limbach, Ravenstein, Neckargerach und der Werkfeuerwehr Magna schlossen am Samstag im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken ihren 36 Stunden umfassenden Lehrgang zum Truppführer erfolgreich ab.

Zwei Prüfungen

Ziel des Lehrgangs war die Befähigung zum Führen eines Trupps nach Auftrag, innerhalb der taktischen Einheiten Gruppe oder Staffel. Der Lehrstoff umfasste unter anderem die Themen Rechtsgrundlagen, Fahrzeugkunde, der Löscheinsatz in der Gruppe und Staffel sowie die technische Hilfeleistung und endete mit einer praktischen und theoretischen Prüfung.

Zur Übergabe der Urkunden begrüßte Lehrgangsleiter Frank Höckmann, neben den Kommandanten und Bürgermeistern der einzelnen Wehren, Osterburkens stellvertretenden Stadtkommandant Markus Stang sowie den stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Link. Wie Höckmann betonte, haben alle Teilnehmer den anspruchsvollen und sehr wichtigen Lehrgang bestanden. Er bedankte sich bei den Mitausbildern Thomas Heilmann, Björn Kämmerer, Julian Morlock, Stefan Schwab, Dominik Nultsch (Osterburken), Holger Schwab (Sennfeld) und Alexander Ross (Feuerwehr Eltztal) für ihre Unterstützung. Besonders bedankte er sich bei der Stadt Osterburken sowie den Firmen, die ihre Fahrzeuge und Objekte zu praktischen Übungen zur Verfügung stellten und damit die neuen Truppführer bei der Ausbildung unterstützten.

Osterburkens stellvertretender Stadtkommandant Markus Stang dankte den Absolventen für ihre Lehrgangsteilnahme. Bei dieser Ausbildung investiere man viel Zeit für die Feuerwehr. Ziel sei es, einen Trupp im Einsatz zu führen, und deshalb sei bei einem solchen Lehrgang eine adäquate Ausbildung wichtig und notwendig. Sein Dank galt auch den Ausbildern, die den Teilnehmern das notwendige Wissen vermittelten. Thomas Link betonte, dass Weiterbildung in der Feuerwehrarbeit wichtig sei. In den vergangenen Jahren, so Link, seien viele Lehrgänge dieser Art ausgefallen, deshalb freue er sich umso mehr, dass heuer wieder zwei Truppführerlehrgänge stattfinden.

Die Teilnehmer

Link überreichte zusammen mit Ausbildungsleiter Höckmann die Urkunden an Aaron Ellwanger, Claudia Heck, Ilker Karaaslan, Vanessa Scheufler, Patrick Schauffler (alle Billigheim), Fabian Hemberger (Elztal), Sebastian Schulz, Patrick Eppel, Nico Roos, Simon Sanns, Mathias Kemmerer, Sven Schäfer (alle Limbach), Dominik Schulz, Tobias Blatz, Andreas Preiß, Nico Hennegriff, Christoph Keppler (alle Werkfeuerwehr Magna), Toni Kaminski (Neckargerach), Sven Raunecker, Florian Deuser (alle Ravenstein), Lucas Heilmann, Jasmin Wohlfart, Fabian Gehrig und Jennifer Steinbach (Osterburken).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019