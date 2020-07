Spiel und Spaß in Osterburken

Osterburken.Das Angebot an den Ferienaktivitäten in der Stadt hat sich erweitert. „Spiel und Spaß rund ums Pferd“ heißen die Aktionen, welche die Pferdefreunde anbieten. Die Aktionen sind: Am Donnerstag, 30. Juli, von 13 bis 16 Uhr, am Freitag, 31. Juli, von 13 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 20. August, von 13 bis 17 Uhr auf dem Pferdehof Karle, Alte Römerstraße 5. Kinder ab fünf Jahren können an den Aktionen teilnehmen. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben, der bei der Anmeldung im Bürgerbüro zu bezahlen ist. Die Anmeldefrist für den Termin am 20. August endet am Mittwoch, 12. August.

Der SPD-Ortsverein Bauland bietet am Mittwoch, 12. August, von 10 bis 13.30 Uhr eine Erlebniswanderung entlang des Limes an. Beginn ist am Limesparkplatz in Hergenstadt. Ende am Römerkastell oder am Römermuseum, je nach Witterung. Maximal 25 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können teilnehmen. Anmeldungen werden im Bürgerbüro der Stadt entgegengenommen. Anmeldefrist ist Montag, 3. August. Begleitet werden die Kinder von Limes-Cicerones, die den Teilnehmern die römische Vergangenheit des Baulandes näherbringen.

Die Junge Union Adelsheim-Osterburken bietet in Zusammenarbeit mit dem Golfclub Kaiserhöhe einen Schnupperkurs für maximal 25 Kinder am Donnerstag, 3. September, von 10 bis 12 Uhr in Ravenstein an. Maximal 25 Kinder im Alter von 16 Jahren können teilnehmen. Anmeldefrist: Freitag, 21. August. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

