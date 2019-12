Smarte Saugförderung von AZO prämiert

Stuttgart/Osterburken.Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz hat am Dienstag die aktuellen Preisträger des Wettbewerbs „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ in Stuttgart ausgezeichnet. Insgesamt wurden 15 Digitalisierungslösungen prämiert, die Unternehmen und Einrichtungen erfolgreich im Betriebsalltag umsetzen.

Einen der Preise erhielt der Maschinen- und Anlagenbauer AZO in Osterburken für die Entwicklung einer smarten Saugförderung für Rohstoffe.

Pioniergeist

„Die prämierten Lösungen zeigen den Pioniergeist Baden-Württembergs bei der Umsetzung von zukunftsweisenden Technologien wie der Künstlichen Intelligenz“, sagte Schütz. „Mit der Preisverleihung zeichnen wir Innovationen zum Anfassen aus.“

Kleine und mittlere Unternehmen sollen mit dem Wettbewerb motiviert werden, die Chancen der „Industrie 4.0“ aktiv anzugehen. Mit dem aktuellen Schwerpunkt „Künstliche Intelligenz“ prämiert der Wettbewerb Lösungen, die in der Unternehmenspraxis bereits Einzug gefunden haben.

KI-basierte Technologien und Anwendungen bieten Unternehmen sowohl die Chance, neue Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt anzubieten, als auch entwickelte Lösungen in die eigenen Prozesse zu implementieren. „Industrie, Mittelstand und Start-ups in Baden-Württemberg sind auf dem besten Weg in die digitalisierte Zukunft“, sagte die Staatssekretärin.

Die „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ sucht mit dem Wettbewerb nach innovativen Konzepten aus der Wirtschaft, die mit der intelligenten Vernetzung von Produktions- und Wertschöpfungsprozessen erfolgreich sind.

Die Expertenjury bewertet neben dem Innovationsgrad auch die konkrete Praxisrelevanz für „Industrie 4.0“. Mit der Auszeichnung am Dienstag wurden in zehn Prämierungsrunden bislang insgesamt 168 Unternehmen, Institute und andere Organisationen ausgezeichnet. Die prämierten Unternehmen erhalten eine Ehrenurkunde und eine Glasplakette, die am Unternehmensstandort angebracht werden kann. Zudem werden die Preisträger auf der Internetseite der „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ präsentiert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019