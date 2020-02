Schreiner-Innung machte Osterburkens Kinder eine Freude

Osterburken.Mit Freude und großer Dankbarkeit nahmen Bürgermeister Jürgen Galm und die Leiterinnen der Kindergärten in Osterburken, Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt fünf maßgeschreinerte Küchenwägen in Empfang. Obermeister Karl-Josef Weidinger von der Schreiner-Innung Neckar-Odenwald übergab die Möbelstücke gemeinsam mit Fachlehrer Konrad Henn von der Zentralgewerbeschule in Buchen. Gefertigt wurden die hochwertigen Holzteile von Schreinerlehrlingen des ersten Ausbildungsjahres. Bürgermeister Jürgen Galm dankte auch im Namen der Leiterinnen und zeigte sich überzeugt, dass sie im Betreuungsalltag eine wichtige Unterstützung sind und eine rege und vielseitige Nutzung erfahren.

Das Bild zeigt (von links) Konrad Henn von der Gewerbeschule Buchen, Michaela Uhlmann (Schlierstadt), Nicole Delhaes-Heck (Bofsheim), Dagmar Förster-Peters (Osterburken), Bürgermeister Jürgen Galm, Obermeister Karl-Josef Weidinger von der Schreiner-Innung, Vera Herzog (Evangelisches Serviceamt) und Nicole Ullrich (Hemsbach). Bild: Stadt Osterburken

