„Schmuckstück“ am 9. Januar

Osterburken.Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr in der Baulandhalle in Osterburken die Komödie „Das Schmuckstück“ von Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy.

In der Geschichte geht es um eine Hausfrau, die sich eigentlich schon mit ihrer Rolle und den Pascha-Allüren ihres Mannes abgefunden hat. Aufgrund mehrer unglücklicher – oder glücklicher – Umstände übernimmt sie kurzerhand die Leitung seiner Fabrik und krempelt nicht nur dort alles um. Wird sie den Chefsessel wieder hergeben?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019