Sarah Brixner erreichte mit 1,5 den besten Abschluss

Osterburken.Die Anspannung der mündlichen Abschlussprüfung war gewichen, Freude zu spüren und ein Lächeln im Gesicht der Prüflinge zu sehen: 67 Schüler der Realschule Osterburken hatten die Prüfung bestanden und somit den Mittleren Bildungsabschluss erlangt.

In der Aula gratulierte Schulleiter und Realschulrektor Tobias Majer den Schülern zum Erfolg der bestandenen Prüfung. Alle hätten das gewünschte Ziel erreicht. Der Notendurchschnitt sei mit 2,6 gut ausgefallen.

Letzten Tage genießen

Die Absolventen, so Majer, sollten nochmals die letzten Tage an der Schule genießen. Nach der Verabschiedung werden sich dann die Wege in verschiedene Richtungen trennen und jeder werde sich neu ausrichten müssen. Auf diesem Weg wünschte Majer alles Gute. Sein Dank galt der Prüfungskommission unter Vorsitz von Realschulrektorin Monika Schwarz von der Abt-Bessel-Realschule in Buchen. Sie wünschte den Jugendlichen ebenfalls alles Gute und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

In der Klasse 10a erreichte Elisabeth Hausch mit der Note von 1,9 den besten Abschluss. Marius Pflüger erreichte einen Schnitt von 2,0. In der Klasse 10b war Sarah Brixner mit einer Note von 1,5 die Klassenbeste. Marvin Walz erreichte eine 1,9 und mit der Note 2,0 schnitten Tim Köpfle und Silas Barth ab. Den besten Abschluss in der Klasse 10c erreichte Celin Martini mit der Note von 1,8, Yannick Gerner erlangte 1,9 und jeweils 2,0 erreichten Gina-Sophie Reinmuth und Annika Morsch.

Folgende Schüler haben die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden:

Klasse 10a, Klassenlehrer Björn Schmidt: Larita Anhalt (Osterburken), Eduard Antonov (Schlierstadt), Nadine Belz (Osterburken), Lara-Sophie Dörr (Schlierstadt), Jessica Ehmann (Osterburken), Marc Ertl (Osterburken), Oskar Frey (Osterburken), Simon Gehrig (Osterburken), Nele Günther (Osterburken), Elisabeth Hausch (Osterburken), Marvin Hotel (Großeicholzheim), Edwin Imgrunt (Osterburken), Vanessa Klatte (Osterburken), Evelyn Morasch (Oster-burken), Lea Münch (Schlierstadt), Leonie Niegel (Schlierstadt), Dominik Pach (Osterburken), Marius Pflüger (Osterburken), Maren Schlander (Sin-dolsheim), Felix Schweizer (Bofsheim), Leon Walter (Gerichtstetten), Paul Wild (Jagsthausen), Dominik Winter (Roigheim), und Katharina Wolf (Osterburken).

Klasse 10b, Klassenlehrer Oliver Porrmann: Silas Barth (Zimmern), Sarah Brixner (Hohenstadt), Joshua Feil (Großeicholzheim), Darleen Garrandt (Sennfeld), Alina Haus, (Schefflenz), Nikola Humm (Aschhausen) Stefan Keller (Seckach), Tim Köpfle (Seckach) Silas Morsch (Schefflenz), Laura Öhlschläger (Schefflenz), Luca Pfeifer (Seckach), Maurice Pfeiffer (Leibenstadt) Julia Philipp (Seckach), Oliver Popp (Großeicholzheim), Elias-Gabriel Rudolf (Osterburken), Jason Schulz (Großeicholzheim), Kevin Sündermann (Schefflenz), Sara Volarevic (Seckach), Nerea Nicole Walter (Senn-feld), Marvin Walz (Großeicholzheim) und Eric Werner (Seckach).

Klasse 10c, Klassenlehrer Paul Hamsea: Cynthia Bartylla (Unterkessach), Max Dikel, (Oberkessach), Simon Duman (Osterburken), Romy Ehrenfried (Unterwittstadt), Luca Friedlein (Hüngheim), Yannick Gerner (Merchingen), Jule Hennegriff (Erlenbach), Max Hentschel (Neckarburken), Niklas Kislicyn (Adelsheim), Tatjana Knebel (Auerbach), Nele Krämer (Auerbach), Sebastian Kraus (Seckach), Marlon Leimbach (Merchingen), Aaron Litke (Merchingen), Celin Martini (Auerbach), Emily Michel (Muckental), Annika Morsch (Auerbach), Pavel Obodowski (Osterburken), Tim Puttenat (Allfeld), Gina-Sophie Reinmuth (Auerbach), Fabian Teicht (Hüngheim), und Louis Weber (Schefflenz).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019