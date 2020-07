Sandsteinplatten entwendet

Osterburken.Unbekannte entwendeten in den letzten Wochen vier Sandsteinabdeckungen am Stadtbrunnen im Stadtgarten in Osterburken.

Die Täter brachen dabei die Sandsteinplatten am Brunnen heraus und nahmen diese mit, so die Polizei. Die Beschädigung wurde am Samstag entdeckt.

Der Brunnen steht unter Denkmalschutz, weshalb der entstandene Sachschaden auf circa 2000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können, sollen sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291/648770, melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.07.2020