Rudolf Leitz Ehrenmitglied beim TC

Bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen des TC Schlierstadt am Samstagabend stellten sich die Mitglieder des Tennisclubs als eine große, intakte Familie dar.

Schlierstadt. Freundschaft- und Zusammenhalt prägen den TC, der sein 40-jähriges Bestehen feierte und mit zwei Herrenmannschaften in der Oberliga, einer Herrenmannschaft in der ersten, einer Herrenmannschaft in der zweiten Bezirksliga, mit einer Damenmannschaft in der zweiten Bezirksliga und mit einer Jugendmannschaft U 14 (männlich) in der zweiten Bezirksliga am Spielbetrieb des Badischen-Tennisbundes teilnahm.

Die erfolgreiche Jugendarbeit trägt bereits seit Jahren Früchte. Als Aushängeschild darf Maximilian Eberle bezeichnet werden, der beim Süddeutschen Sichtungsturnier U 11 in Stuttgart den dritten Platz erreichte. Seit dem Jahr 2006 werden einmal wöchentlich von Viola Müller „Fittness-Treffs“ mit Radtouren, Walking und Ganzkörpertraining angeboten.

Stolz auf Tennisanlage

Der Verein mit seinen derzeit 115 Mitgliedern sei stolz auf seine gepflegte Tennisanlage, mit vier Tennisplätzen, Tennisheim und Wintergarten, so Vorsitzender Michael Eberle. Einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt dieser Anlage trägt seit dem Jahr 1990 Platzwart Rudi Leitz bei, der durch seine große Leidenschaft zum Tennissport und seinem großen Engagement vom Vorsitzenden auch als Vorbild für die Jugend bezeichnet wurde.

Aufgrund seiner großen Verdienste wurde Rudolf Leitz mit einer Urkunde vom Bezirk Rhein-Neckar-Odenwald ausgezeichnet und unter großem Beifall vom Vorsitzenden zum Ehrenmitglied ernannt. Zuvor wurde Viola Müller für ihre langjährige, engagierte Tätigkeit als Übungsleiterin des „Fitness-Treffs“ und Maximilian Müller für herausragende sportliche Leistungen von Jugendwart Christoph Schmider geehrt.

Als Seele des TC darf Ehrenvorsitzender Albert Dörr bezeichnet werden, der im November 1983 zum Vorsitzenden gewählt wurde und dieses Amt 26 Jahre lang ausübte. Albert Dörr, so der Vorsitzende, sei all die Jahre über der „Motor“ des TC gewesen unter dessen Leitung die Tennisplätze und das Sportheim gebaut wurden.

Nach dem Abendessen und den Ehrungen übermittelte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger die Geburtstagsgrüße vom Ortschaftsrat und der Bürger der Gemeinde Schlierstadt. „Nachdem so viele junge Damen und Herren anwesend sind, ist mir um die Zukunft des TC nicht bange“, betonte er.

„Sport hat auch einen sozialen Aspekt, weil man auch Achtung vor dem Gegner hat und Regeln eingehalten werden sollen, so wie auch im täglichen Leben, so Breitinger weiter. Im Sport werde Jung und Alt zusammengeführt. Dies sei eine gute Sache.

Breitinger blickte danach auf die Geschichte des TC, der zu Anfang eine Abteilung des Sportvereins Schlierstadt war, zurück. Eva und Karl-Heinz Löw haben den TC gegründet. Im Januar 1990 wurde der TC ein selbstständiger Verein. Der Verein könne stolz auf die Eigenleistungen seiner Mitglieder und auf seine Jugendarbeit sein. Der TC habe allerdings auch vom Tennisboom, ausgelöst durch Boris Becker und Steffi Graf, profitiert.

Durch die überörtlichen Erfolge des TC sei der Name Schlierstadt nach außen getragen worden. „Die Vereinsanlage ist top und es gibt ein intaktes Vereinsleben“, attestierte der Ortsvorsteher, der dem TC für die Zukunft, auch im Namen des Ortschaftsrates, alles Gute und sportliche Erfolge wünschte.

Mit einer Power-Point-Präsentation blickte Vorsitzender Eberle auf 40 Jahre TC Schlierstadt zurück.

Die Gründungsversammlung war am 9. September 1979, als Abteilung des SV Schlierstadt, bei der Karl-Heinz Löw zum Vorsitzenden gewählt wurde. Erstes Ziel sei der Neubau von zwei Tennisplätzen gewesen. Das Angebot in Höhe von 73 000 Deutsche Mark konnte durch hohe Eigenleistungen reduziert werden. Das Gelände hierfür wurde von der Stadt Osterburken zur Verfügung gestellt.

Plätze 1982 fertiggestellt

Im Jahr 1982 erfolgte die Fertigstellung der beiden Plätze. Bei den ersten Clubmeisterschaften im Mai 1983 errangen Thea Schalamun und Bernd Felde den Clubmeistertitel. Am 14. November 1983 wurde Albert Dörr zum Vorsitzenden gewählt und übte diese Funktion bis ins Jahr 2009 aus. Der Verein hatte zu diesem Zeitpunkt 105 Mitglieder. Im Jahr 1984 errangen Getrud Leitz und Horst Tallafuß den Clubmeistertitel. Im Jahr 1984 habe die Planung für ein Tennisheim, Kosten rund 203 000 Mark, begonnen. Um diese Kosten finanzieren zu können, fand über Ostern 1984 eine Theateraufführung durch Vereinsmitglieder in der ausverkauften Sporthalle statt.

Baustart Tennisheim 1985

Der Baustart des Tennisheims erfolgte im Jahr 1985. Es waren 35 Arbeitsstunden oder wahlweise zwölf Mark pro Arbeitsstunde pro Mitglied zu entrichten. Im März 1986 fand eine zweite Theateraufführung statt.

Vom 11. bis 13. September wurde ein großes Sportfest mit Einweihung des Tennisheims und eines Hartplatzes für die Fußballer gefeiert. Am 26. Januar 1990 wurde der TC ein eigenständiger Verein. 1993 wurde der „Center Court“, Kosten rund 70 000 Mark, fertiggestellt und im Jahr 1998 die Zufahrt errichtet. Im Jahr 1999 wurde der vierte Tennisplatz gebaut. Der TC hatte zum damaligen Zeitpunkt 146 Mitglieder.

2001 erfolgte der Anbau des Wintergartens an das Sportheim. Es wurden zahlreiche Tanzveranstaltungen in der Baulandhalle in Osterburken durchgeführt. Am 20. November 2004 wurde das 25-jährige Bestehen in der Schlierstadter Sporthalle gefeiert. In den folgenden Jahren wurden jeweils Ausflüge, zum Beispiel Floßfahrt auf der Isar mit anschließender Bergwanderung, sowie eine Hüttenübernachtung am Königsee durchgeführt.

Im Jahr 2009 wurde Albert Dörr zum Ehrenvorsitzenden gewählt und Franz Koska zum neuen Vorsitzenden. Im gleichen Jahr errangen die Herren I den Hallenbezirksmeister. Weitere Erfolge: 2011 Aufstieg Herren I in die erste BL, 2012und 2014 Meisterschaft der U 12 und U 14. Im Jahr 2014 errangen vier Jugendliche bei den Jugendkreismeisterschaften den Titel des Kreismeisters.

2016 wurde Michael Eberle zum neuen Vorsitzenden des TC gewählt und das Tennisheim in Eigenbewirtung betrieben. Im Jahr 2017 gelang den Herren 30 und 60 der Aufstieg in die Oberliga. Im Winter 2017/2018 wurde schließlich die U 12 Hallenbezirksmeister, 2019 stiegen die Herren 65 wieder in die Oberliga auf, sowie die Herren I in die zweite Bezirksliga. Maximilian Eberle wurde, unter anderem, im Jahr 2016 Bezirksmeister U 8 Kleinfeld, 2017 Bezirksmeister U 9 Midcourt, 2018 Bezirksmeister U 10. jüh

