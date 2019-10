Rosi Scherer-Gehrig als Überraschung dabei

Osterburken.Zu seinem traditionellen Obstlerabend hatte der Obst- und Gartenbauverein seine Mitglieder ins Sportheim des SV Osterburken eingeladen. Dazu begrüßte Vorsitzender Alfred Bloos nahezu 80 Personen im vollbesetzten Nebenzimmer. Bald platzte der Überraschungsgast, Rosi Scherer-Gehrig mitten in die Runde, die mit ihren Ausführungen sofort die Lacher auf ihrer Seite hatte.

Viele Geschichten der aus Buch am Ahorn gebürtigen Kabarettistin, die teils im Dialekt über Haushalt, Gartenarbeit, Klimawandel und die bemerkenswerten Unterschiede zwischen Mann und Frau sprach, wusste sie bildhaft und mit eindrucksvoller Mimik vorzustellen, so dass es immer wieder Zwischenapplaus der Zuhörer für die Kabarettistin des früheren Duos „Moskitos“ gab. Die „Obstlerblüten“ des Vereins unter ihrem Leiter Josef Stahl trugen mit ihrem Geburtstagsständchen und den Liedvorträgen ebenfalls zum geselligen Beisammensein bei.

Bildervortrag über den Ausflug

Mit auf dem Programm stand auch der Bildervortrag über den diesjährigen Viertagesausflug nach Holland. Rotterdam, Amsterdam, Volendam am Ijsselmeer, das Seebad Scheveningen und die Tulpenblüte auf dem Keukenhof wurden nochmals in Erinnerung gebracht. Mit viel Beifall wurde der von Wolfgang Köhler zusammengestellte Vortrag über die schöne Reise bedacht.

Für das Jahr 2020 wurde bekanntgegeben, dass die nächste Jahreshauptversammlung am 10. Januar stattfindet und der Vereinsausflug, nachdem zwischenzeitlich großes Interesse bekundet wurde, wohl Ende Juli ins Burgenland zu den Seefestspielen nach Mörbisch am Neusiedler See gehen soll. Dort wird das Musical „West Side Story“ aufgeführt. Auch Wien und Umgebung werden in das viertägige Programm mit eingeplant.

Die Vorbereitungen sind bereits im Gange. Details werden demnächst an die Mitglieder weitergeleitet. Nach dem Singen der Vereinshymne („Ja wir Obstler von Borke“) und einem Obstwässerle zur Verdauung wurde noch lange der Gesprächsaustausch gepflegt, so dass dieser gesellige Abend harmonisch zu Ende ging.

