Rinschbachbrücke wird im neuen Jahr saniert

Hemsbach.Mit neuen Gesichtern nahm der Hemsbacher Ortschaftsrat im Gemeindesaal des Rathauses seine Arbeit auf.

Ortsvorsteher Christoph Groß hieß alle neuen Ortschaftsräte und die Zuhörer im kleinsten Stadtteil willkommen und sprach die Mittelanmeldung für den Haushalt 2020 an. So sind unter anderem Aufwendungen für das Gemeindehaus, innerörtliche Aufwertungen, Infrastruktur und auch Maßnahmen aus dem vergangenen Haushalt beantragt worden. Groß betonte dabei, dass für Themen aus dem vergangenen Haushalt, die nicht umgesetzt wurden, wieder Anträge gestellt werden müssen. Man lege Wert auf die Umsetzung dieser Maßnahmen und habe ansonsten nur kleine Maßnahmen für 2020 geplant.

E-Bike Ladestation geplant

So sei unter anderem eine E-Bike-Ladestation mit Fahrradständer sowie LED- und Solarlampen am Brunnen- und Familienplatz und Fahnenmaste beantragt worden.

Für den Grüngut-Container und die Split-Ablage für den Friedhof sollen Holzpalisaden errichtet und Feldwege saniert werden. Die Sanierung des Daches des Feuerwehrgebäudes sei schon in Planung, werde aber erst 2020 umgesetzt. Auch auf die Jugendförderung werde weiterhin großer Wert gelegt. Deshalb werden für den Bauwagen Hemsbach, Treffpunkt der Hemsbacher Jugend, kleinere Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant. Im Anschluss stimmten die Ortschaftsräte einstimmig der Mittelanmeldung zu.

Im weiteren Verlauf stellte der Ortsvorsteher die Begrüßungsschilder am Ortseingang- und Ortsausgang in einer Präsentation vor. Die Schilder seien bereits bestellt. Groß wies ausdrücklich darauf hin, dass die Begrüßungsschilder auch zu den Motiven mit verschiedenen Folien, die auf Veranstaltungen hinweisen, beklebt werden können. Er zeigte die möglichen Standorte auf und erklärte die Vorgaben, die auch von Seiten der Straßenverwaltung zu beachten sind. Die Ortschaftsräte werden bei einer Begehung die Örtlichkeit nochmals in Augenschein nehmen.

Danach informierte der Ortsvorsteher über die Verkehrsschau am 7. August. Unter anderem wird vor der „Rinschbachbrücke“, so Groß, an einem Lampenmast (Bushaltestelle) ein „Tempo 30“-Schild angebracht. Das an einer Hofeinfahrt befindliche Zeichen „Vorfahrt gewähren“ kann ersatzlos wegfallen, stattdessen ist im Bereich der Einfahrt eine Fahrbahnbegrenzung zu markieren. An der Einfahrt der Straße „Am Eber“ ist eine Ortstafel anzubringen.

Zur Begründung sagte der Ortsvorsteher, dass innerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen des überörtlichen Verkehrs sowie innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen nur im Ausnahmefall eine geringere Geschwindigkeit als 50 Stundenkilometer möglich sei. Um den gesamten Brückenbereich in den Dreißiger-Bereich mit einzubeziehen, werde der Beginn und das Ende dieser Beschränkung an die Straßenbeleuchtung vor der Brücke verlegt. Für den dahinter befindlichen Teil der Ortsdurchfahrt liegen keine ausreichenden Gründe vor, die eine Beschränkung der Geschwindigkeit möglich machten, so das Ergebnis der Verkehrsschau.

Bushaltestellen seien ebenfalls kein Grund zur Beschränkung der Geschwindigkeit. Diesbezüglich kam es zu einer regen Diskussion, weil die Beschränkung der Geschwindigkeit für den Bereich vor der Bushaltestelle abgelehnt wurde. Zur besseren Orientierung der Verkehrsteilnehmer werde in der Kurve am Ortsausgang in Richtung Osterburken eine Mittelmarkierung angebracht. Eine 30er-Zone dürfe nur innerhalb der geschlossenen Ortslage eingerichtet werden. Das Wohngebiet „Am Eber“ befinde sich außerhalb, da an der Einfahrt keine Ortstafel angebracht sei. Es sei daher am Beginn der Straße eine Ortstafel aufzustellen, so der Ortsvorsteher.

Land fördert Maßnahme

Unter „Verschiedenes“ gab Groß bekannt, dass direkt im neuen Jahr, je nach Wetterlage, die Rinschbachbrücke in Hemsbach generalsaniert werde. Diese Maßnahme sei durch das vom Land Baden-Württemberg aufgelegte Infrastrukturförderprogramm, den „Kommunalen Sanierungsfonds Brücken“, möglich geworden. Außerdem werde das Vorhaben mit 50 Prozent Landesmittel gefördert. Groß gab weiter bekannt, dass das Brückenbauwerk aus dem Jahr 1955 stamme. Durch eindringendes Oberflächenwasser unter den Belag und die Gehwegkappen sei die Dauerhaftigkeit der Brücke nicht mehr gegeben. Vorgesehen sei die vollständige Instandsetzung aller Brückenteile auf dem Bauwerk. Damit verbunden sei die Erneuerung der Abdichtung und des Fahrbahnbelags sowie der Gehwegkappen, Geländer und der Entwässerung.

Die tragenden Teile der Brücke, Widerlagerwände und Überbau bleiben bestehen. Im Jahr 2002 wurde von der Stadt Osterburken ein externer Steg angelegt, um Fußgängern eine gefahrlose Überquerung der Brücke zu ermöglichen. Dieser sei sanierungsbedürftig und erneuert. Genaue Informationen zum Termin und Ausführungen dazu folgen. Zu den Grabarbeiten auf der Gemarkung Hemsbach, „MSP-Kabelstrecke“ sagte der Ortsvorsteher, dass diese Maßnahme eine Netzverstärkungsmaßnahme im Zusammenhang mit den Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Bereich Seckach/Flitterbaum sei. Die erzeugte Leistung werde in das MSP-Netz Osterburken eingespeist. Die Kabeltrasse durch den Wald wurde mit Forstrevierleiter Dietmar Heid abgestimmt. Die Tiefbauarbeiten werden nicht in den Fahrspuren des Wegs, sondern im Seitenstreifen ausgeführt, so Groß. Teile der Strecke werden mit einer Spülbohrung ausgeführt. Im Anschluss zeigte Groß Bilder vom Biberdamm und die Entwicklung der letzten Monate.

Zum Abschluss teilte er mit, dass die Ortschaftsverwaltung einen aktuellen Stand der Mobilversorgung an die Stadt übermittelt habe und auf Besserung hoffe. Auch wurde das Programm der Telekom vorgestellt. Der Ortskern sei zu großen Teilen in einem kompletten Funkloch. jüh

