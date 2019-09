Osterburken.Das Reitturnier der Pferdefreunde findet mit Neckar- Odenwald-Kreis-Cup-Finale ab Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, auf dem Pferdehof Karle, Alte Römerstraße 5, statt. Das Turnier startet am Freitag voraussichtlich mit der Reitpferdeprüfung. Am Samstag folgen weitere Dressurprüfungen. Am Sonntag werden auf dem großen Sandplatz die Springprüfungen ausgetragen. Neben dem Springreiterwettbewerb werden diverse E- und A-Springen mit unterschiedlichen Anforderungen stattfinden sowie das L-Springen mit Stechen um den Sieg. Beginn dieser Prüfung wird voraussichtlich um die Mittagszeit sein.

Ab 15 Uhr findet die Siegerehrung des Neckar-Odenwald-Kreis-Cup, unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel, statt und ebenso die Feier zum Zehn-Jahr-Jubiläum des NOK-Cup. Am Sonntagnachmittag wird ein Holzpferd mit einem integrierten Lernkoffer an die Kindergärten von Osterburken übergeben. Dieses Lehrpferd soll die Kinder an das Thema Pferd heranführen. Die Bilder des Malwettbewerbs unter dem Thema „alles was mit dem Pferd zu tun hat“ können während des Turniers begutachtet werden.

Für Bewirtung sorgt das Team der Pferdefreunde. Am Sonntag gibt es Geschicklichkeitsfahren von 11 bis 16 Uhr und Ponyreiten von 12 bis 17 Uhr, angeboten werden auch Luftgewehrschießen und Bogenschießen. Rund um die Reitplätze stehen ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung.

