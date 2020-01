„Raum für Ideen“ soll mit Leben gefüllt werden

Osterburken.Wie viele andere Kommunen steht auch Osterburken vor der Aufgabe, lebens- und liebenswert zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Eine zunehmend wichtige Rolle werde dabei das bürgerschaftliche Engagements spielen, so Bürgermeister Jürgen Galm in einem Aufruf an die Osterburkener. Um dieses Thema gemeinsam zu entwickeln, solle die Idee „Raum für Ideen“ mit Leben gefüllt werden. Dafür findet am Samstag, 25. Januar, eine „Bürgerwerkstatt“ im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums statt.

Das Projekt „Raum für Ideen“ verfolge zwei Zielrichtungen: einerseits die Schaffung eines konkreten Ortes der Begegnung, zum Beispiel eines Mehrgenerationenhauses, das für und von den Bürgern genutzt wird. „Andererseits möchten wir gemeinsam mit Bürgern Ideen entwickeln, wie das bereits gut funktionierende bürgerschaftliche Engagement weiterentwickelt werden kann und welche neuen Projekte angegangen werden können und sollten“, so Galm. Auch die Unterstützung und Weiterentwicklung bereits vorhandener Vereine und Initiativen solle dabei betrachtet werden. Aktive aus den Vereinen, den Kirchen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen haben sich vorab bereits einmal getroffen, um die für den 25. Januar geplante Bürgerwerkstatt vorzubereiten. Dabei wurden Perspektiven von Jung und Alt, von Alteingesessenen und Zugezogenen, der Innenstadt und der Gesamtstadt angesprochen.

Auf Bürger angewiesen

Dank Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg konnte mit Claudia Peschen eine erfahrene Moderatorin für das Projekt gewonnen werden. Sie wird die Bürgerwerkstatt moderieren. Darüber hinaus wird das Projekt vom Diakonischen Werk im Neckar-Odenwald-Kreis begleitet. Um das Projekt „Wir in Osterburken – Raum für Ideen“ zu konkretisieren und zu leben, sei die Stadtverwaltung aber insbesondere auf die Unterstützung, das Wissen und die Ideen der Bürger angewiesen.

„Deshalb laden wir alle Interessierten zur Bürgerwerkstatt am 25. Januar ein, die von 10 bis 15.30 Uhr stattfindet. Für ein Mittagessen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt“, so Galms Aufruf.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten (elke.ander@osterburken.de oder Fax 06291/40130), man kann aber auch einfach dazukommen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020