Rainer Bühler wurde verabschiedet

Osterburken.Bei einer besonderen Feierstunde wurde der technische Betriebsleiter der Wasserversorgung Bauland (WVB), Rainer Bühler, in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig begrüßte Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm die Vertreter der Stadtwerke Buchen, welche zukünftig die technische Betriebsführung übernehmen, und blickte auf das 15-jährige Bestehen der WVB zurück.

Neue Partnerschaft

Corona geschuldet fand die Veranstaltung im Freien vor dem Domizil der Wasserversorgung statt. Zu Beginn seiner Ansprache sagte das Gemeindeoberhaupt: „Es ist jetzt immerhin schon 15 Jahre her, dass die Betriebsführung der Wasserversorgung unserer fünf Gemeinden durch die GmbH erfolgt“. Man dürfe nun mit einem „lachenden und weinenden Auge“ den technischen Betriebsleiter Rainer Bühler in den Ruhestand verabschieden. Mit seinem Ausscheiden trete man in eine neue Partnerschaft mit den Stadtwerken Buchen ein, die künftig den Part der technischen Betriebsleitung übernehmen werden und den Verband mit den notwendigen ingenieurtechnischen Leistungen versorgen.

„Wenn das Kürzel ,WVB’ genannt wird, so weiß jeder in den Rathäusern und mittlerweile auch ein Großteil der Bevölkerung, was damit gemeint ist, denn immerhin leistet die Wasserversorgung Bauland seit mittlerweile 15 Jahren eine verlässliche und gute Arbeit zum Wohl der Einwohner“, so Galm und blickte kurz auf die Historie zurück.

Am 10. Juni 2005 wurde ein Konsortial - und Gesellschaftsvertrag der Städte und Gemeinden Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach zur Gründung der Wasserversorgung Bauland GmbH geschlossen. Ende 2006 erwarb man das jetzige Betriebsgebäude. Den Umsatz in den letzten 15 Jahren bezifferte Galm auf rund acht Millionen Euro.

Wenn man nun, nach eineinhalb Jahrzehnten ein Fazit ziehe, könne man guten Gewissens sagen, dass damals die richtig Entscheidung getroffen wurde. Mit der Arbeit der WVB dürfe man überaus zufrieden sein, bisher gab es keine größeren Probleme und die Qualität des Trinkwassers sei immer gut gewesen.

Eng mit Erfolg verbunden

„Zu dieser besonderen Entwicklung hat auch der Technische Betriebsleiter Rainer Bühler beigetragen, den wir in den Ruhestand verabschieden möchten“, sagte der Vorsitzende Jürgen Galm, der anschließend auf den beruflichen Werdegang des zukünftigen Pensionärs einging. „Der bisherige Erfolg der Wasserversorgung ist ganz eng mit der Person von Rainer Bühler verbunden, denn er war von Anfang an in verantwortlicher, führender Position dabei, was er jedoch nie groß herausgekehrt hat“, so Galm.

Besonders ausgezeichnet habe Bühler eine gute Ausbildung sowie breite Berufserfahrung. Die Anforderungen und die Technik haben sich stetig und rasant weiterentwickelt. Diesen Veränderungen und diesem Tempo sei er immer gefolgt. Bühler habe sich stets als Teamplayer gezeigt, sozial kompetent und kollegial. Er sei sich nie zu schade gewesen, den Kollegen zu helfen. So habe er all sein Können und seine Talente in der täglichen Arbeit unter Beweis gestellt, wofür Galm im Namen der Gesellschafter sowie der gesamten Bauländer Bevölkerung dankte. Er könne jetzt seine „neue Freiheit“ genießen, in dem Bewusstsein, seine Pflicht getan zu haben. Galm wünschte im Namen der WVB und deren Gesellschafter einen schönen und vor allem gesunden Lebensabschnitt.

In seinem Dankeswort erklärte Rainer Bühler, dass man bei der Wasserversorgung immer zwei Ziele verfolgt habe: Zum Einen, dass das Wasser immer sauber ist und zum anderen, dass die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt stets gut ist. Das habe man immer hinbekommen. Sein Dank galt seiner Frau, Andrea, für ihre stetige Unterstützung sowie seinen Mitarbeitern und ehemalige Kollegen für die stets gute Zusammenarbeit. Den Vertretern der Stadtwerke Buchen erklärte Bühler, dass diese ein gut funktionierendes Team übernehmen werden.

Dienstleistungsvertrag

Zum Schluss seiner Ausführungen wandte sich Galm den Stadtwerken zu. Man habe mit ihnen einen neuen Partner gefunden, welcher im Rahmen eines entsprechenden Dienstleistungsvertrages die notwendige fachliche Unterstützung biete, die man brauche. So erhalte der Verband wiederum die Möglichkeit, das Personal aufzustocken und so die notwendigen Kapazitäten und Aufgaben abzudecken, welche durch die Betreuung der Wasserversorgung Roigheim hinzu kommen. Darüber hinaus bietet die neue Kooperation Möglichkeiten, um sich zukünftig noch besser aufzustellen.

Andreas Stein von den Stadtwerken Buchen betonte, dass man sich auf die Zusammenarbeit freue. Die Arbeit der Wasserversorgung sei eine „Berufung“, die Bevölkerung immer mit gutem Trinkwasser zu beliefern. Sein Dank galt Rainer Bühler für seine großartige Arbeit. Von Seiten der Stadtwerke werde man zukünftig als „Partner auf Augenhöhe“ mit der Wasserversorgung Bauland zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werde man das Ziel verfolgen, das Beste für beide Seiten zu erreichen.

