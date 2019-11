Probebetrieb läuft seit Montagmorgen

Osterburken.Die Feststellung der Jahresrechnung 2018, ein Bericht der Bauleitung über den Stand der laufenden Arbeiten sowie weitere Auftragsvergaben zur Erneuerung der Gruppenkläranlage bei Roigheim standen im Mittelpunkt der öffentlichen Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gruppenkläranlage „Seckachtal“ im Rathaus in Osterburken. Verbandsvorsitzender Bürgermeister Jürgen Galm eröffnete die Sitzung und begrüßte im besonderen Alexander Weber und Matthias Ettel vom planenden Büro Weber-Ingenieure.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2018 war erster Beratungspunkt. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres wurden festgestellt und betragen im Verwaltungshaushalt 973 751 Euro. Im Vermögenshaushalt ist ein Minus von 2,48 Millionen Euro ausgewiesen. Der Stand der Schulden beläuft sich auf 4,86 Millionen Euro und der Stand des Anlagevermögens auf 4,74 Millionen Euro. Die im Haushaltsjahr 2018 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden genehmigt.

Inbetriebnahme

Weiter ging es mit der Erneuerung der Kläranlage. Wie Ingenieur Alexander Weber von der Bauleitung sagte, sind die Roh-,Tief-, Straßenbau- und Ausbauarbeiten sowie die maschinentechnische Ausrüstung des ersten Funktionsabschnittes soweit abgeschlossen, so dass die Inbetriebnahme der beiden Belebungsbecken im Probebetrieb am Montagmorgen erfolgte. Für den weiteren Bauabschnitt erfolgten dann verschiedene Arbeitsvergaben. Für die Roh-, Tief und Ausbauarbeiten lagen vier Angebote vor.

Zwar fiel die Wahl auf das Angebot der Firma Lintz und Hinninger (Mosbach) in Höhe von 220 494 Euro, doch es gab einige Bedenken – auch wegen einer Preissteigerung. Nach Meinung von Stadtrat Edgar Kraft hätte man die Rohbau- und Metallbauarbeiten getrennt ausschreiben sollen. Verbandsvorsitzender Jürgen Galm stellte die Frage, ob man die Ausschreibung aufgeben sollte. Dem entgegnete Weber, dass dadurch der Baufortschritt gehemmt wird und die Gefahr besteht, dass ein Bieter klagen könnte. Verbandskämmerer Horst Mechler bemerkte auf Anfrage, dass die angemeldeten zuwendungsfähigen Mehrkosten vom Regierungspräsidium anerkannt wurden.

Über dem Kostenvorschlag

Zwar wurde auch dem Angebot für Fenster, Türen und Tore in Höhe von 200 955 Euro zugestimmt. Doch für das ausgeschriebene Tor lag der Preis um rund 395 Prozent über dem Kostenvorschlag. Nach Beratung wurde beschlossen, dem Angebot der Firma Ruf (Kleinheubach) zuzustimmen, jedoch den Auftrag für das Rolltor des Rechengebäudes zu kündigen, da das bestehende Tor weiterverwendet werden soll.

Zustimmung erhielt das Angebot der Firma Maler-Schmitt aus Osterburken (201 815 Euro) für die Putz-, Maler- und Tapezierarbeiten. Für die Gewerke Estrich-,Fliesen und Bodenbelagsarbeiten sowie „Dachdeckungs- und Dachabdichtungs-arbeiten gingen keine Angebote ein. Alexander Weber schlug deshalb vor, das offene Verfahren aufzuheben und die Arbeiten beschränkt auszuschreiben.

Bei der Angebotseröffnung lag für die Arbeiten Heizung-Lüftung und Sanitär nur ein Angebot vor, was auch noch fehlerhaft gewesen ist. Es wurde deshalb von der Vergabe ausgeschlossen. Die Arbeiten sollen nunmehr beschränkt ausgeschrieben werden.

Für das Blockheizkraftwerk Gassystem (BHKW) erhielt die Firma Wolf Power Systems GmbH (Wolfs-hagen) mit dem Angebot in Höhe von 327 022 Euro den Zuschlag. Für die Betoninstantsetzungsarbeiten lagen zwar bereits Angebote vor, doch diesen wurden noch nicht vollständig überprüft. Die Mitglieder der Versammlung ermächtigten den Verbandsvorsitzenden Jürgen Galm einstimmig, nach Abschluss der Prüfung die Auftragserteilung vornehmen zu können.

Ausschreibung und Vergabe

In einer Übersicht stellte dann Matthias Weber die Kosten für die beschlossenen Vergaben der Kostenberechnung und dem ausgepreisten Leistungsvergleich gegenüber. Die zuwendungsfähigen Merkosten für die Finanzierungsabschnitte Eins und Zwei seien über das Landratsamt Mosbach dem Regierungspräsidium Karlsruhe gemeldet worden. Außerdem informierte Weber über die aktuelle Brutto-Kostensituation (Baukosten ohne Nebenkosten). Demnach sind bisher Vergaben in Höhe von 14,64 Millionen Euro erfolgt. Die noch zu vergebenden Leistungen liegen noch bei 1,35 Millionen Euro.

Um den weiteren Fortgang der Baumaßnahme sicherzustellen, sind in diesem Jahr noch die restlichen Gewerke auszuschreiben und zu vergeben. Verbandsvorsitzender Galm wurde einstimmig ermächtigt, in Abstimmung mit den Verbandsbürgermeistern die Leistungen zu vergeben, sofern sich die Angebotssumme im Bereich von bis zu 640 000 Euro brutto bewegt.

Zum nächsten Punkt „Kanaluntersuchung nach der Eigenkontrollverordnung“ begrüßte der Vorsitzende Carsten Sans vom Büro Walter + Partner, der die anstehenden Sanierungsarbeiten im Verbandskanal erläuterte. Im Jahre 2017 wurden die Kanalstrecken Osterburken-Adelsheim, Hemsbach-Adelsheim/Nord sowie Schlierstadt-Zimmern untersucht. Nach Auswertung der Aufnahmen sind die Schadensklassen Null bis Eins zu reparieren. Die Kostenberechnung hierfür liegt bei 307 106 Euro. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wurde zum 1. Oktober eingereicht.

Probleme mit dem Gefälle

Stadtrat Jürgen Breitinger wies auf die Problematik des geringen Gefälles im Ortsbereich von Schlierstadt hin. Es sollte geprüft werden, ob bei einem eventuellen Neubau der Kanalstrecke hier eine Verbesserung erreicht werden kann. Nachdem im Bereich Adelsheim-Nord umfangreiche Straßenbauarbeiten über dem Verbandskanal durchgeführt wurden, rät Stadtrat Heiko Keller den dortigen Kanal auf eventuelle Schäden hin zu prüfen. Von der Verbandsversammlung wurde das Büro mit den Planungsleistungen zur Sanierung des Verbandssammlers beauftragt.

Anschließend informierte der Vorsitzende Galm darüber, dass er in Abstimmung mit den Verbandsbürgermeistern den Auftrag für das Gewerk „Belüftung und Gebläse Belebung 1 + 2 F1“ an die Firma Hoegner Wassertechnik (Niersbach) zu einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 236 609 Euro vergeben hat. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019