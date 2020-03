Polizei zum Boxen aufgefordert

Osterburken.Ein Betrunkener hielt am Mittwochabend in Osterburken zwei Polizeistreifen auf Trab. Die Polizei war gerufen worden, weil ein 34-Jähriger in der Wemmershöfer Straße Personen angepöbelt hatte und aggressiv wurde.

Der Mann ignorierte die Anweisung der Polizei, sich auszuweisen, und stellte sich stattdessen mit erhobenen Fäusten vor einen Streifenbeamten und forderte ihn zum Boxen auf.

Pfefferspray eingesetzt

Nachdem alle beruhigenden Worte nicht mehr weiterhalfen und der Mann auch einer Aufforderung, sich auf den Boden zu legen, nicht Folge leistete, mussten die Polizisten Pfefferspray gegen den 34-Jährigen einsetzen.

Ein Rettungswagen kam an den Ort des Geschehens und behandelte den Mann, außerdem wurde er im Krankenhaus untersucht.

Danach musste er mit den Beamten auf das Polizeirevier Buchen kommen und die Nacht in einer Zelle verbringen.

Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,8 Promille.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.03.2020