Platz für Firmen zur Erweiterung

Wahlen und der Haushalt 2020 standen auf der Tagesordnung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Osterburken im Bürgersaal des Rathauses.

Osterburken. So wählte das Gremium den Verbandsvorsitzenden und seine beiden Stellvertreter, stellte das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 fest, beschloss die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 und befasste sich erneut mit der Änderung des Flächennutzungsplanes zum Bebauungsplan „Krappenacker und Mühlgärten“ in Sindolsheim.

Erster Punkt war die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter. Wie Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Jürgen Galm sagte, schlug die Verwaltung vor: Verbandsvorsitzender Bürgermeister Jürgen Galm (Osterburken), erster stellvertretender Vorsitzender Bürgermeister Ralph Matousek (Rosenberg) und zweiter stellvertretenden Vorsitzender Bürgermeister Hans-Peter von Thenen (Ravenstein). Zum 1. März 2020 erfolge dann ein Wechsel und der neu gewählte Ravensteiner Bürgermeister Ralf Killian tritt die Nachfolge an. Die Wahlen erfolgten einstimmig.

Über die Zahlen der Jahresrechnung informierte Verbandsrechner Robert Herbinger-Moser. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 27. November 2017 beschlossen. Die Haushaltsrechnung 2018 schließt in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit rund 238 145 Euro und der Vermögenshaushalt mit null Euro ab. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2018 betrug 7528,02 Euro und der Kassenbestand 8623,51 Euro. Schulden hatte der Verband keine. Die Jahresrechnung wurde einstimmig genehmigt.

Zahlenwerk verabschiedet

Der Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr war weiterer Punkt. In seinem Vorbericht zum Haushalt 2020 sagte Herbinger-Moser, dass die Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen gegenüber dem Vorjahr unverändert 2500 Euro je Kilometer betragen. Für die Zuweisung nach dem FAG entspricht dies einer Gesamtzuweisung in 2020 in Höhe von 175 000 Euro.

Diese werden kilometeranteilig an die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt. Die Kosten für den Gemeindevollzugsbediensteten von 32 300 Euro werden gemäß Personalkostenhochrechnung wie in den Vorjahren nach tatsächlichem Aufwand an die Mitgliedsgemeinden auf Stundenbasis abgerechnet.

In der Produktgruppe „Flächennutzungsplanung“ im Teilhaushalt stehen 20 000 Euro in Plan. Die Verwaltungskostenumlage bezifferte Herbinger-Moser auf 13 510 Euro. Der nicht gedeckte Aufwand beträgt somit in 2020 insgesamt 22 100 Euro und werde nach der Verbandssatzung auf die drei Gemeinden umgelegt.

Der Gemeindeverwaltungsverband hat nach wie vor keine Schulden. Im Investitionshaushalt sind im Haushaltsjahr 2020 keine Produktinvestitionen vorgesehen. Der Ergebnishaushalt schließe in den Einnahmen und Ausgaben mit 254 400 Euro ab. Ohne Fragen und Anmerkungen zum Zahlenwerk wurde der Haushaltsplan wie vorgetragen einstimmig festgestellt.

Erneut befasste sich das Gremium mit der Änderung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan „Krappenacker“ und „Mühlgärten“ in Sindolsheim, was ein „Kernthema“ dieser Sitzung war. Hierzu begrüßte Bürgermeister Galm Michael Reinhard Master.sc Stadtplanung vom Büro IFK Ingenieure aus Mosbach, der über die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage informierte.

In der Gemeinde Rosenberg im Ortsteil Sindolsheim sind die zwei ortsansässigen Firmen Vogt GmbH und Meisel Montagetechnik in den letzten Jahren stetig gewachsen. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit beider Firmen sei nun am jeweiligen jetzigen Standort die Erweiterung durch den Bau neuer Gewerbehallen geplant. Hierfür soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die gewerbliche Weiterentwicklung der beiden Firmen geschaffen werden. Zur Änderung des Flächennutzungsplans wird der Bebauungsplan „Mühlgärten“ aufgestellt. Für den Bebauungsplan „Krappenacker“ wurde bereits vom Rosenberger Gemeinderat die Satzung beschlossen.

Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 23. November 2017 dem Planentwurf der Änderung der beiden Flächennutzungspläne zugestimmt und für die weiteren Verfahrensschritte freigegeben. Die Offenlegung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für die Änderung des Flächennutzungsplans fand im Frühjahr dieses Jahres statt. Hierzu wurden keine Stellungnahmen vonseiten der Öffentlichkeit abgegeben, sagte Reinhard, der auch darauf hinwies, dass vonseiten der Behörden im Rahmen der Offenlegung Anregungen und Hinweise zur Darstellung der gewerblichen Baufläche, zum Hochwasserschutz, zur Ausbaubeschränkung entlang der L 518 sowie redaktionelle Änderungen in den Planunterlagen vorgebracht wurden.

Anregungen behandelt

Diese Anregungen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt, zum Großteil berücksichtigt und in die Planunterlagen übernommen. Nach den fachlichen Erläuterungen beschloss die Verbandsversammlung die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlegung entsprechend dem vom Ingenieurbüro IFK Ingenieure vorgelegten Behandlungsvorschlag. Ein Feststellungsbeschluss konnte nicht gefasst werden, da noch ein weiteres Gutachten fehlt.

Arbeit gewürdigt

Nach der Fragestunde und dem Punkt „Verschiedenes“ verabschiedete Bürgermeister Galm Elke Ander, die am 31. Januar 2020 als Hauptamtsleiterin bei der Stadt Osterburken ausscheidet und die mehr als 45 Jahre die Geschäftsstelle des Verbandes von der ersten Stunde an leitete. Galm würdigte die besondere und außergewöhnliche Arbeitsleistung von Elke Ander, die sich ebenfalls bei den Mitgliedern für die gute und harmonische Zusammenarbeit in dieser langen Zeit bedankte.

Zudem erinnerte sie an die Anfänge des Verbandes, der ihr sehr ans Herz gewachsen ist. Sie erinnerte an die vielen Bürgermeister in den Verbandsgemeinden, mit denen sie in diesen 45 Jahren sehr angenehm zusammenarbeitete. Es war eine schöne, aber auch aufregende Zeit gewesen sagte sie abschließend. Der Abschied falle ihr doch etwas schwer, so Elke Ander. F

