Pferdesport in Perfektion geboten

Der diesjährige „Neckar-Odenwald-Cup“ fand am Wochenende bei den Pferdefreunden Osterburken statt. Bei Sonnenschein und vor vielen Besuchern fanden die letzten Wettbewerbe statt.

Osterburken. Die Reiter des Turniers um den „Neckar-Odenwald-Cup“ boten den Zuschauern auf dem Pferdehof Karle Pferdesport in Perfektion. Für diese außergewöhnlichen Leistungen gab es viel Beifall. Unterschiedliche Prüfungen in den Klassen E, A und L sowohl in der Dressur als auch im Springen wurden gewertet. Die Schirmherrschaft dieser Turnierserie, die vor zehn Jahren begann und zu einer großen Erfolgsgeschichte wurde, lag bei Landrat Dr. Achim Brötel.

Mit dem geschmückten Pferdegespann und der Kutsche von Sven Seemann (Hüngheim) fuhren die Ehrengäste, darunter Dr. Achim Brötel, MdB Alois Gerig, Dr. Dorothee Schlegel, Bürgermeister Jürgen Galm sowie die Sponsoren und die Vorstandsmitgliedern des Fördervereins in den Parcours ein. „Der liebe Gott muss ein Reiter sein“, so Dr. Brötel in seiner Ansprache.

Dass man bei einem solchen Kaiserwetter den zehnten Geburtstag des Turniers feiern könne, sei ein tolles Erlebnis. „Unser gemeinsames Kind, der ’NOK-Cup’, entstand aus einer Idee der Reiterfreunde Hüffenhardt. Diese Idee setzte sich durch und das Turnier hat sich bewährt.“ Das Turnier habe sich in dieser Zeit prächtig entwickelt.

Lob für das tolle Team

Dr. Brötel bedankte sich bei den teilnehmenden Vereinen aus Schefflenz, Robern, Waldbrunn, Höpfingen und Mosbach. Nach einer langen Turnierserie, die ohne größere Verletzungen für Mensch und Tier abgegangen sei, sei man am Ziel angekommen. Aus den spannenden Wettbewerben, so der Landrat, seien verdiente Sieger hervorgegangenen. Sein Dank galt den Organisatoren und Sponsoren sowie dem Förderverein mit seinem tollen Team an der Spitze.

Mit dem „NOK-Cup“, der zu einem Markenzeichen geworden sei, habe man erreicht, eine Sportart aus der sportlichen Nische in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken.

Auch die Vereine hätten Spaß daran, an diesem Wettbewerb alljährlich teilzunehmen. Der Schirmherr wünschte sich ein „freudiges Wiedersehen“ beim nächsten, dem 11. „NOK-Cup“ im Jahr 2020. Denn die Turnierserie werde weitergehen.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, selbst ein begeisterter Reiter, erklärte, dass alle, die den „NOK-Cup“ in den letzten zehn Jahren begleitet hatten, auf dieses Ergebnis stolz sein können.

Außergewöhnliches Treffen

„Es ist schon außergewöhnlich, dass sich in einem Landkreis alle Reitvereine, die auch aktiv Turniere ausrichten, an dieser „Cup“-Serie beteiligen“, so Gerig. Mit großer Freude könne man jetzt die Ehrung der Sieger vornehmen. Sein Dank galt sowohl dem Förderverein wie auch dem Reitverein Osterburken und allen Beteiligten für die Durchführung und Unterstützung des tollen Wettbewerbs.

In ihrer Eigenschaft als Sportkreisvorsitzende in Mosbach freute sich Dr. Dorothee Schlegel über die große Unterstützung der Pferdefreunde, dass so viele Besucher Abschlussturnier gekommen seien und sich für den schönen Pferdesport interessieren. Sie gratulierte ebenfalls zum Jubiläum und bezeichnete den Zusammenschluss der Reitvereine zur Durchführung dieses „NOK-Cups“ als absoluten Gewinn für den Reitsport. F

