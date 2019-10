Passende Outfits erwünscht

Schlierstadt/Götzingen.Das Ereignis rückt näher, die „Caribic“-Nostalgiker werden unruhig und warten sehnsüchtig auf den Start des Vorverkaufs für die beiden Revival-Nächte am 16. und 23. November in der ehemaligen Kult-Disco in Schlierstadt. Dank der Kooperation und Unterstützung der Familie Seibold kann der Förderverein des Götzinger „Help! Sommermärchen-Teams“ damit wieder seine sozialen Ziele mit Blick auf Kinderhilfe verfolgen. Dabei geht es diesmal um die Unterstützung der Schulhausneubauten der Nepal-AG der Abt-Bessel-Realschule in Buchen infolge des verheerenden Erdbebens in Nepal. Je nach Verlauf der beiden Veranstaltungen soll auch möglichst eine lokale Einrichtung zusätzlich unterstützt werden.

Beim ersten der beiden Disco-Abende am 16. November mit Kult-DJ Hansi ist Pop-Musik der 80er- und 90er-Jahre angesagt. Die Veranstalter hoffen, dass dazu möglichst viele Besucher ihre typischen 80er/90er-Outfits wie Leggins und Jeansjacken aus dem Schrank holen.

Ähnliches erhoffen sich die Initiatoren für den zweiten Disco-Abend am 23. November mit Rock-Musik „wie einst“, also möglichst viele Besucher in der „nostalgischen Kutte“ und mit damals gefragten „In-Accessoires“. Auf Wunsch der ehemaligen „Caribic“-Generation gelang es den Organisatoren, zusätzlich zu DJ Hansi auch „Kohle-Peter“ (Peter Häfner) – einst bei „Rock am Montag“ eine fest „Caribic“-Institution – für einen Auftritt bei der nostalgischen Rock-Nacht zu gewinnen. jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019