Online-Live-Event am 13. Februar geplant

Osterburken.Die Präsidenten des FV Elferrat der Stadt Osterburken planen ein Online-Live-Event für die Freunde der Faschenacht. Daran können alle Narren ein teilnehmen.

Gemütliche Atmosphäre

In gemütlicher Atmosphäre will der Elferrat die Faschenacht zu allen nach Hause bringen. Mit ein paar Live-Acts, Musik, etwas närrischem Blödsinn und mächtig guter Laune freut sich der Fastnachtsverein auf zahlreiche Zuschauer an den heimischen Bildschirmen.

Beginn des Live-Events ist am Samstag, 13. Februar, um 19 Uhr, Übertragungsbeginn ist bereits ab 18 Uhr. Den Link zum Livestream gibt es auf www.elferrat-osterburken.de. Oder man besucht den YouTube- oder Facebook-Kanal.

Teilnahmebedingungen sind gute Stimmung mit Verpflegung zuhause, ein Kostüm und eine närrische Verkleidung, gegebenenfalls die Möglichkeit, ein Bild an den Elferrat zu senden (gerne per WhatsApp).

