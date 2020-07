Neuer Pfarrer für Osterburken und Bofsheim eingesetzt

Osterburken.Drei Jahre war die Pfarrstelle in den evangelischen Kirchengemeinden Osterburken und Bofsheim vakant. Zum 1. Juli wurde diese mit dem neuen Pfarrer im Probedienst, Thomas Schmücker, offiziell wieder besetzt.

Feierliche Andacht

Die Ernennungsurkunde des Landesbischofs Jochen Cornelius-Bundschuh überreichte Dekan Rüdiger Krauth im Rahmen einer kleinen Andacht im evangelischen Gemeindehaus in Osterburken.

Nach der kurzen Begrüßung wurde eingangs das Lied „Ich möchte, dass einer mit mir geht“ gesungen, bevor Dekan Krauth den Leitspruch für diese Woche aus „Lukas 19“ zitierte und die Geschichte vom Zöllner Thaddäus erzählte.

Jesus kümmerte sich um Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Die Aufgabe der Christen sei es heute, dass sie zu allen Menschen gehen, um ihnen von Gottes Liebe zu erzählen. Es soll keiner verloren gehen.

Das sei auch die Aufgabe eines Pfarrers: sich um alle zu kümmern. Wie Dekan Krauth weiter sagte, gehöre das anschließend gebetete Glaubensbekenntnis zu jeder Amtseinführung dazu. Danach bezeugte Pfarrer Thomas Schmücker, mit einem klaren „Ja“, dass er bereit sei, den kirchlichen Dienst in den Kirchengemeinden Osterburken und Bofsheim zu übernehmen und mit den Kirchengemeinderäten sowie allen, die in der Gemeinde Dienst tun, konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Die Vorsitzenden der beiden Kirchengemeinden Ulrike Quoos und Iris Meyer bezeugten gleichzeitig, dass sie bereit seien, Schmücker als ihren neuen Pfarrer anzunehmen, ihn in seinem Dienst in den Pfarreien zu unterstützen.

Gemeinsames „Vaterunser“

Anschließend wurde Pfarrer Schnücker für seinen Dienst gesegnet. Nach dem gemeinsam gesprochenen „Vaterunser“ überreichte Dekan Rüdiger Krauth Pfarrer Thomas Schmücker die Ernennungsurkunde mit dem Wunsch, dass ihn Gott in seinem nicht immer leichten Dienst unterstützen möge. Er bat auch die Kirchengemeinderäte, seine Familie zu beschützen und wünschte ihm eine fruchtbare und gute Zusammenarbeit.

Nach dem gemeinsam gesungenen Schlusslied bedankte sich Dekan Krauth bei Pfarrer Dr. Markus Roser für die arbeitsreiche Vakanzvertretung in den letzten drei Jahren und würdigte nochmals seine geleistete Arbeit. Ulrike Quoss und Iris Meyer bedankten sich ebenfalls bei Pfarrer Roser für seine lange Vertretungsarbeit. Allein hätte man das nicht geschafft.

Dem neuen Pfarrer Thomas Schmücker galten ebenfalls die besten Glückwünsche mit dem verbundenen Wunsch auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Pfarrer Dr. Markus Roser wünschte Schmücker, dass Gott ihn weiterhin auf gutem Wege führe und er noch lange in den Kirchengemeinden seinen Dienst leisten möge. Er hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und Nachbarschaft. Sein Dank galt auch der Pfarramtssekretärin Marlies Müller, ohne die er die zusätzliche Arbeit nicht hätte bewältigen können.

Der geplante Festgottesdienst, an dem die breiter Öffentlichkeit teilnehmen dar, wird am Sonntag, 13. September 2020, in der Baulandhalle stattfinden. F

Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020