Neue Hausarztpraxis

Osterburken.Wo früher die Römer badeten und Erholung suchten, kümmert sich nun Dr. med. Petra-Susanne Klein in der neuen internistischen Hausarztpraxis um ihre Patienten. Sie und ihr Praxisteam stehen seit dem 1. Juli für alle internistischen und kardiologischen Untersuchungen und Behandlungen in der Kellereistraße 12 (direkt gegenüber dem Römermuseum) zur Verfügung.

Standort gestärkt

Am Mittwoch eröffnete Bürgermeister Jürgen Galm sichtlich erfreut die Praxis. „Die Stadt Osterburken ist wieder um eine Hausarztpraxis reicher. Frau Dr. Klein stärkt damit den Standort Osterburken“, betont der Bürgermeister bei der corona-bedingt kleinen Übergabefeier in der neuen Praxis.

In hellen, freundlichen Räumen begrüßt Dr. Klein ab sofort ihre Patienten. Die Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie stammt zwar aus dem badischen Kehl, ihre Familie ist aber in sechster Generation in Bofsheim ansässig. Daher hat sie sich nach beruflichen Stationen in der Schweiz, in Frankreich, Deutschland und Norwegen entschieden, ihre internistische Hausarztpraxis im Herzen von Osterburken zu eröffnen.

Schon als Chefärztin tätig

Erfahrungen konnte die Hausärztin in verschiedenen großen Kliniken im In- und Ausland sammeln. Unter anderem war sie bereits als Chef- und Oberärztin tätig. Neben ihrer Zulassung als Fachärztin für Innere Medizin (2006) und Fachärztin für Kardiologie (2008) hat sie die Zusatzausbildungen für Notfall-, Sportmedizin sowie Physikalische Medizin und Palliativ-Medizin und außerdem in internistischer Onkologie und Strahlenmedizin abgelegt.

„Mein Dank geht an alle Handwerker, die mich beim Umbau der Räumlichkeiten außerordentlich schnell und unkompliziert unterstützt haben“, lobt sie die Helfer.

Weiter dankt sie der Stadt Osterburken und dem Land Baden-Württemberg für die Unterstützung und Förderung der Praxis. Die offizielle Einweihung der Praxis wird im Spätjahr nachgeholt. mag

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020