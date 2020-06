Muttern an allen vier Rädern gelöst

Osterburken.In einer Katastrophe hätte eine Autofahrt am Freitag enden können. Ein Mann war mit seinem silbernen VW Golf unterwegs und bemerkte während der Fahrt ein Rütteln. Außerdem nahm er Geräusche vom Pkw-Rahmen wahr. Er suchte direkt eine Werkstatt auf, wo festgestellt wurde, dass die Radmuttern an allen vier Reifen locker waren. Offenbar hatte ein Unbekannter die Muttern gelöst, während das Auto von Mittwoch bis Freitag in der Straße „Am Kalkofen“ in Osterburken abgestellt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/ 9040, in Verbindung setzen.

