Musik als große Leidenschaft

Osterburken.Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am Dienstag, 28. Januar, die Eheleute Peter und Brigitte Morbitzer in der Römerstadt.

Der Jubilar wurde am 11. Januar 1946 in Bautsch im Sudetenland geboren. Er besuchte später die Volksschule in Unterschefflenz und absolvierte danach eine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Bis zur Rente arbeitete er viele Jahre bei den Odenwaldwerken in Rittersbach. Seine Ehefrau Brigitte, geborene Pardas, wurde am 3. Juni 1948 in Osterburken geboren und ist eine „echte Bauländerin“. Sie besuchte hier die Volksschule und arbeitete später als Arbeiterin bei verschiedenen Arbeitgebern in der Region.

Das Jubelpaar heiratete am 28. Januar 1970 in der Pfarrkirche in Osterburken. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Peter Morbitzers Hobby ist die Musik.

Gefragter Alleinunterhalter

Seit mehr als 50 Jahren spielt er im Bauland und der Umgebung als Alleinunterhalter auf Festen und Veranstaltungen und begeistert noch heute mit seiner Musik seine Fans, die sich immer wieder über seinen Auftritt freuen. Sein Lied „Monia“ hat er immer in seinem Repertoire. Seine Frau begleitet ihn immer bei den vielen Auftritten.

Zum heutigen Fest gratulieren neben den vier Kindern, sieben Enkeln und vier Urenkeln auch viele Freunde und Bekannte und wünschen für die Zukunft noch alles Gute und viel Gesundheit. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen gerne an. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020