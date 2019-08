Mittlere Reife in der Tasche

Osterburken.Endlich geschafft! Überglücklich und mit strahlenden Gesichtern standen die Zehntklässler der Schule am Limes vor dem Vorsitzenden der Prüfungskommission der Schefflenztalschule, als dieser nach den mündlichen Prüfungen die Ergebnisse der Prüfungsleistungen verkündete. Mit der Mittleren Reife in der Tasche können sich die Abschlussschüler nun gut ausgestattet auf den Weg ihrer weiteren Ausbildung begeben.

Mit viel Schweiß und Fleiß bereiteten sich die Absolventen der Schule am Limes noch einmal auf den letzten Prüfungsabschnitt ihres Mittleren Bildungsabschlusses, die „Mündliche“, vor. Ihr Einsatz wurde belohnt, denn Friedrich konnte einen beachtlichen Gesamtnotendurchschnitt von 2,5 in seiner Ansprache den Schülern verkünden. Danach gratulierte er Isabelle Lamminger zum besten Gesamtergebnis mit einem Schnitt von 1,5.

Ein Lob erhielten von ihm Jerome Kirchgeßner mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2, Maximilian Graf mit 2,4 und Angelina Pachomow mit 2,4.

Im Anschluss bedankte Prüfungsvorsitzender Friedrich sich bei der Klassenlehrerin und allen Lehrern, die in der Klasse unterrichtet haben, für ihren unermüdlichen Einsatz. Danach bekräftigte er die gute Zusammenarbeit in der Prüfungsphase mit der Schule am Limes, dem Schulleiter Herr Knühl und dem Konrektor Herr Bachert.

Am Freitag werden den Zehntklässlern dann auf der offiziellen Abschlussfeier der Schule am Limes ihre Zeugnisse feierlich überreicht. Gut gerüstet können sie danach ihren Weg in die Ausbildung oder auf eine weiterführende Schule antreten.

Zu den diesjährigen Absolventen des mittleren Bildungsabschlusses gehören: Onurcan Celebi, Selina Damert, Maximilian Graf, Marcel Gretschanjuk, Jerome Kirchgeßner, Armend Krasniqi, Andreas Kurylyov, Isabelle Lamminger, Vitalij Mench, Angelina Pachomow und Ata Türk.

