Michaela Uhlmann seit 20 Jahren engagiert

Schlierstadt.Michaela Uhlmann feierte im Beisein zahlreicher Gratulanten ihr 20-Jahr-Dienstjubiläum im Kindergarten.

Seit 1999 ist sie im Kindergarten in Schlierstadt tätig. Von 2005 bis 2013 arbeitete sie in der Krippengruppe, wo sie die Anfänge der Krippengruppe miterlebt und mitgeprägt hat. Ab 2013 wechselte sie wieder in den Kindergartenbereich, blieb jedoch weiterhin tageweise in der Krippengruppe tätig. In dieser Zeit durfte sie viele Kinder begleiten und in ihrer Entwicklung unterstützen. Kindergartenleitung Tanja Roos dankte Michaela Uhlmann auch im Namen des Teams für ihre wertvolle Arbeit mit den Kindern und auch für die vielen Aufgaben, die sie übernimmt, um somit den Ablauf des Kindergartens und auch das Team zu unterstützen. Sie sei ein geschätzte Kollegin und man freue sich über viele weitere Jahre mit ihr. Pfarrer Schneider schloss sich mit einer Dankesrede an und überreichte eine Urkunde. Ebenso gratulierten Katrin Schwebler im Namen des Elternbeirats und der Eltern, sowie Rainer Münch im Namen des Gemeindeteams. Sichtlich bewegt bedankte sich die Erzieherin für die vielen Glückwünsche und Geschenke, ehe man noch in gemütlicher Runde zusammen saß.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019