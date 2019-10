Osterburken.Strömendem Regen trotzten am vergangenen Donnerstag gut ein Dutzend überwiegend junger Menschen bei der Aktion „Mein Baum fürs Bauland“. Einige Vertreter der Jungen Union (JU) im Bauland hatten gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Nina Warken zur Baumpflanzaktion eingeladen. Die heimischen Wälder leiden seit gut zwei Jahren unter dem Klimawandel und die Dürre macht zahlreichen heimischen Baumarten sichtlich zu schaffen. Gerade deshalb sei es wichtig zu handeln und ein Zeichen zu setzen, so Warken. Passend zum Tag der Deutschen Einheit hatte bereits die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zum „Einheitsbuddeln“ aufgerufen, ebenso Landesforstminister Peter Hauk.

Große Begeisterung

Auch in Osterburken stieß die Aktion auf positive Resonanz: So waren auch Kinder im Kindergartenalter beim Buddeln mit großer Begeisterung dabei. Die Teilnehmer ließen sich trotz des schlechten Wetters nicht davon abhalten, einen Baum zu pflanzen. Die Veranstaltung sollte Anstoß sein, auch in Zukunft Aktionen für junge, politisch interessierte Menschen anzubieten. Dies sei aus Sicht der JU ganz besonders wichtig im Zusammenhang damit, dass man künftig jungen Menschen die Chance geben möchte, sich mit den Kommunalpolitikern vor Ort, aber auch mit Gästen aus Bundes- und Landespolitik vor Ort austauschen zu können. Mit solchen Aktionen wecke man das Bewusstsein und animiere die Bevölkerung, auch mit dem nötigen Spaß an die Sache zu gehen, waren sich die Teilnehmer einig. Bei einer politischen Diskussion mit Nina Warken und einigen CDU-Stadträten endete die Veranstaltung im Café des Römermuseums.

