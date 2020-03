Mehr Wohnraum schaffen

Über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Offenlage des Bebauungsplans „Am Finkenrain“ wurde im Osterburkener Gemeinderat am Montagabend abgestimmt.

Osterburken. Innerhalb des Siedlungsgefüges von Osterburken sollen zwei Terrassenhäuser, unmittelbar angrenzend an die L 515/Merchinger Straße errichtet werden. Dies war eines der Themen des Gemeinderates in der Sitzung am

...