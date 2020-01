Matthias Becker zum neuen Ehrenmitglied ernannt

Osterburken.Zu Beginn der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung des Obst-und Gartenbauvereins – Natur und Umwelt, kurz OGV – begrüßte Vorsitzender Alfred Bloos besonders die Ehrenmitglieder Alois.Kern und Rudi Schmitt.

Der Verein konnte im letzten Jahr erneut 14 neue Mitglieder gewinnen, so dass er zur Zeit 214 Mitglieder zählt.

Im Anschluss daran übernahm Alfred Bloos den Tätigkeitsbericht 2019, der die vielseitigen und interessanten Baum- und Sträucherschnittkurse mit den hervorragenden Referenten, die Stammtische mit Fachgesprächen, die Fort-und Weiterbildung einzelner Mitglieder beim Pomologentreff, die Mitwirkung der Obstlerblüten in der Gemeinde (Mitgestaltung einer Rosenkranzandacht der Frauengemeinschaft und Geburtstagstage) und das Ferienprojekt „Wir machen Apfelsaft“, im Jahreskreislauf aufzeigte.

Aber auch das gesellige Miteinander kam nicht zu kurz wie zum Beispiel beim Jahresausflug nach Holland. Ein weiteres Thema im Rückblick des Vorsitzenden war auch beim Stammtisch des OGV das Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“über das Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts-und Landeskulturgesetzes. Die Verbände und Organisatoren haben Einspruch zu dem Gesetzentwurf eingelegt, da man unter anderem bei einer Unterschutzstellung der Streuobstwiesen befürchtet, dass die überwiegend privaten Bewirtschafter die Freude an der Pflege verlieren. Die Folge wäre eine Verbuschung der bisher gepflegten Kulturlandschaft.

Im Förderprogramm „Streuobst“ wurde in diesem Jahr vom Landwirtschaftsamt als Überwachungsorgan vereinzelt Kontrollen bei den Antragstellern durchgeführt. Er appellierte daher an die Antragsteller, ihrer Pflicht zum „fachgerechten“ Schnitt nachzukommen, damit kann bereits jetzt schon begonnen werden. Die Bewilligungsschreiben gingen diese Woche von der Stadt an die jeweiligen Antragsteller. Diese Maßnahme wird Anfang April 2020 enden. Auch das Thema Friedhofsgestaltung und Bürgerpark beschäftigte den Obst- und Gartenbauverein im vergangenen Jahr. In konstruktiver Kooperation mit der Stadt ist eine Fertigstellung des Projektes nach nahezu fünf Jahren in Sicht, die meisten Bauarbeiten sind zum größten Teil abgeschlossen. Auf Grund der nassen Witterung konnten die Erd- und Planierarbeiten jedoch noch nicht ganz ausgeführt werden, sodass die Pflanzung der acht vorgesehenen Obstbäume vom OGV, gemäß dem Bepflanzungsplan, erst im Frühjahr 2020 bei geeigneter Witterung erfolgen wird. Auch werden dann die Beete des „Schulgartens“ in Kooperation mit der Schule am Limes bepflanzt.

Rückblickend kann man sagen, es wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm 2019 angeboten.

Geehrt wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft Matthias Becker, Alfred Blatz, Alfred Bloos, Wolfgang Köhler, Helmut Doth, Gert Volz, Johann Merkel, Wolfram Weckesser (alle Osterburken) Josef Gessner, Lothar Sauter (Adelsheim), Helmut Lang (Ballenberg), für 25-jährige Mitgliedschaft: Kurt Jaschek (Adelsheim). Karin Raiwet erhielt als kleines Dankeschön für ihren Bordservice beim Jahresausflug einen Blumenstock , Elke Ander , Hauptamtsleiterin der Stadt Osterburken, als jahrelanges Verbindungsglied zur Stadt Osterburken und Ansprechpartner für den OGV erhielt für ihr großes Engagement und das wohlwollende Entgegenkommen gegenüber dem Verein einen Blumenstrauß.

Kassier Wolfgang Köhler gab den ausführlichen Kassenbericht ab, Josef Schröpfer und Josef Stahl bescheinigten eine vorbildliche, korrekte Kassenführung.

Auf Antrag von Bürgermeister Galm wurde der Vorstand einstimmig entlastet, in seinem Grußwort bestätigte er das große Engagement und die Beliebtheit des Vereines, dafür ist die Stadt sehr dankbar. Der Verein zeichnet sich fachlich durch Vorträge und Schnittkurse mit erfahrenen Referenten als auch durch zahlreiche gesellige Veranstaltungen aus, die er auch gerne besucht.

Unter seiner Leitung wurden anschließend die Wahlen durchgeführt. Zum neuen, alten Vorsitzenden wurde Alfred Bloos einstimmig wiedergewählt, neuer Stellvertreter ist Marcel Tarray, als Schriftführerin wurde Roswitha Pisch sowie als Kassier Wolfgang Köhler bestätigt. Spartenleiter „Obstbau“ wurde Werner Attinger und Spartenbau „Gartenbau“ Karin Raiwet, als Beisitzer wurden gewählt: Alfred Blatz, Annette Obrecht, Bertold Stang und Claudia Werle. Kassenprüfer Josef Schröpfer und Josef Stahl wurden in ihrem Amt bestätigt. Verabschiedet aus dem Vorstand wurden Hubert Stahl, Merchingen, sechs Jahre Spartenleiter Obstbau; Heinrich Schimmel, Merchingen, neun Jahre Beisitzer. Matthias Becker, Osterburken, seit 2006 stellvertretender Vorsitzender, 2009 und 2010 kommissarischer Vorsitzender und Mitbegründer der „Obstlerblüten“ vor 15 Jahren. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Vorsitzender Bloos dankte allen für ihre engagierte Mitarbeit und Unterstützung im Verein und wünschte alles Gute. Anschließend gab er einen Überblick auf das kommende Jahr 2020 mit seinen zukünftigen Angeboten und Aktivitäten, dabei bat er alle Mitglieder um aktives Besuchen der angebotenen Kurse und Veranstaltungen. Zum Abschluss bot W. Köhler eine Bildpräsentation vom Vereinsgeschehen 2019 an, die mit dem Singen zum gemütlichen Teil überleitete.

