„Matahari“ holte den Wanderpokal

Osterburken.Das Beachvolleyball-Turnier auf dem Gelände des GTO-Sportplatzes findet schon seit neun Jahren unter der Regie der DLRG-Gruppe Osterburken statt.

Sechs Mannschaften am Start

Insgesamt nahmen sechs Mannschaften, die von Osterburkener Firmen, Vereinen und Schulen gestellt wurden, teil.

Da sich viele der Spielerinnen und Spieler schon aus den vergangenen Jahren kannten, entwickelte sich schnell ein freundschaftliches und spannendes Turnier.

Die aus vier Spielern bestehenden Mannschaften kämpften in diesem Jahr im Modus „jeder gegen jeden“ um den Sieg im Gesamtklassement.

In spannenden und umkämpften Spielen errang am Ende die Mannschaft „Matahari“ den ersten Platz und verwies die Mannschaften „GTO“ und „Trick“ auf die Plätze zwei und drei. Die weiteren Plätze belegten die Mannschaften „Tick“, „Pritsch Perfect“ und „Track“. Direkt im Anschluss an das Turnier erhielten alle teilnehmenden Mannschaften von der Turnierleitung jeweils eine Urkunde sowie zusammen als kleines Dankeschön ein Fässchen Bier und eine Flasche Sekt.

Der erstplatzierten Mannschaft „Matahari“ wurde zusätzlich der Wanderpokal überreicht.

Dann ließ man das Beachvolleyballturnier bei Würstchen, Steaks und kühlen Getränken gemütlich ausklingen.

