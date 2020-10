Masterplan präsentiert

Osterburken.Bauamtsleiter Matthias Steinmacher stellte dem Gemeinderat den Plan zum Ausbau des Netzes von Glasfaseranschlüssen vor, der von der Firma IK-T (Innovative Kommunikationstechnologien) erstellt wurde.

Der „fibre-to-the-house“-Masterplan teilt die Ortsteile Osterburkens in einzelne Cluster und zeigt in diesen dann auf, wo bereits Leerrohre zum Verlegen der Kabel vorhanden sind und wo noch welche verlegt werden müssen. Auch die Verteilerkästen sind eingezeichnet. Dieser Plan ist die Grundlage zum Ausbau des Glasfasernetzes für die BBV und wird dieser kostenlos bereitgestellt.

Aus dem Gremium wurden Stimmen laut, dass die Bevölkerung in Bezug auf den Ausbau noch einige Fragen habe und verunsichert sei, weshalb weitere Informationsveranstaltungen gefordert wurden. Bürgermeister Jürgen Galm teilte daraufhin mit, dass die Verwaltung bereits in Gesprächen mit der BBV sei, die plant, ein Büro in den ehemaligen Räumen der AOK in Osterburken zu eröffnen. Somit könnten die Bürger sich zu Beratungszwecken an die dortige Stelle wenden. Zusätzlich seien aber auch Informationsveranstaltungen im Gespräch. nb

