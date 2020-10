„Man spürt, dass man gebraucht wird“

Für ältere Menschen waren die Besuchsbeschränkungen im Frühjahr sehr hart, berichten Mitarbeiter der Hospizgruppe. Umso mehr freut man sich jetzt über das Wiedersehen.

Osterburken. „Lieber an Corona sterben als an Einsamkeit“. Diese trotzig-traurige Bemerkung hörten die ehrenamtlichen Begleiterinnen der Hospizgruppe Adelsheim-Osterburken-Seckach in den Zeiten der strengen

...