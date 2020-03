Lkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Osterburken.Eine Leitplanke hat ein roter Lkw mit grauem Auflieger auf der Landstraße zwischen Bofsheim und Osterburken beschädigt.

In einer scharfen Linkskurve

Das Fahrzeug kam am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke, so die Polizei. Der Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich beim Revier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.

