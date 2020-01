Liste anstehender Aufgaben in Schlierstadt ist lang

Schlierstadt.Alljährlich veranstaltet die Stadt Osterburken im Stadtteil Schlierstadt für alle Mitbürger über 65 Jahre einen Seniorennachmittag in der Mehrzweckhalle.

Gemeinschaftliches Leben wichtig

Ortsvorsteher Breitinger begrüßte neben den Senioren auch Bürgermeister Galm mit Frau, die beiden Geistlichen, Pfarrer Drathschmidt und Pfarrer Schnücker, sowie den ehemaligen Ortsvorsteher Horst Müller mit Frau.

In seiner Begrüßungsansprache erwähnte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger, wie wichtig es ist, die älteren Mitmenschen in das gemeinschaftliche Leben einzubeziehen. In einem kurzen Gedicht ging er auf das Thema „Zeit“ ein. Er wünschte allen Senioren bei einem kurzweiligen Programm einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag. Den Start hierzu machten die Kinder des Kindergartens St. Joseph.

Mit einigen Liedern erfreuten sie die ältere Generation, die die Vorträge mit reichlich Beifall belohnte. Im Anschluss daran erstattete Ortsvorsteher Breitinger seinen Jahresrückblick.

„Der Neubau eines notwendigen Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt und die Bemühungen um einen Neubau für einen Kindergarten werfen ihre Schatten voraus“, so Jürgen Breitinger. Allerdings seien dies finanzielle Aufwendungen, die an anderer Stelle fehlen.

Trotzdem habe man im vergangenen Jahr die Ortseingangsschilder neu gestaltet und neue Bänke angeschafft. Durch viele Sterbefälle sei die Nachfrage nach einem Grabplatz in der Urnenwand gestiegen. Neue Plätze mussten realisiert werden.

Wirklichkeit wurde auch die „Regio-Box“. Die Stadt Osterburken habe sich bereiterklärt, die Anschubfinanzierung des Automaten zu leisten. Ein wenig erfreulicher Anlass sei die Schließung der Zweigstelle der Volksbank Franken gewesen.

„Erfreuliches gibt es dagegen von den Vereinen zu berichten“, erklärte Breitinger in seinem Rückblick und verwies auf die Jugendspielgemeinschaft des SV Schlierstadt, die Kreispokalsieger wurde. Beim Tennisverein seien Aufstiege in höhere Spielklassen zu verzeichnen.

Über Mitgliederzuwachs freue sich die Feuerwehr, die zum Ende des Jahres mit einem neuen Mannschaftstransportwagen ausgestattet werde. Bei Musik- und Heimatverein sehe es dagegen sehr schlecht aus, was den Nachwuchs betreffe.

„Der Ausbau der Hauptstraße ist eine finanzielle Herausforderung für die Stadt und ihre Bürger. Die Aussichten für die Finanzen der Stadt sehen in der Zukunft nicht gerade rosig aus“, betonte Breitinger und ergänzte: „Steigende Kreisumlage, zurückgehende Steuereinnahmen und das neue Haushaltsrecht tun ihr Übriges dazu.“

Die Bevölkerungszahl von Schliersadt sei zum Ende des letzten Jahres leicht gestiegen und lag am Silvestertag bei 825 Einwohnern. Zu verzeichnen waren neun Geburten und elf Sterbefälle. Im Ortschaftsrat wurden im vergangenen Jahr neun Sitzungen und ein Besprechungstermin durchgeführt, bei denen insgesamt 86 Tagesordnungspunkte behandelt wurden.

