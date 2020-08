Leitpfosten sollen Tempo drosseln und Befahren des Gehwegs verhindern

Bofsheim.Die Verkehrssituation in Bofsheim war Thema der Ortschaftsratssitzung. Wie Ortsvorsteher Werner Geiger berichtete, wurde bei der Verkehrsschau am 18. Juni die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Ortsdurchfahrt Bofsheim erneut diskutiert. Nachdem einem bereits früher gestellten Antrag nicht stattgegeben wurde, sei in Bofsheim eine Unterschriftaktion durchgeführt worden, durch die die bereits mehrfach vom Ortschaftsrat vorgetragenen Argumente nochmals untermauert wurden.

Unterschriftenliste übergeben

Ingrid Frey habe inzwischen die Unterschriftenliste an den zuständigen Fachbereichsleiter beim Landratsamt, Harald Steinbach, übergeben (die FN berichteten).

Sowohl von Ingrid Frey als direkt Betroffener als auch von Ortsvorsteher Werner Geiger und Bürgermeister Jürgen Galm sei dabei nochmals auf die Gründe für die Antragstellung und auf die nicht mehr hinnehmbaren Belastungen für die Bewohner hingewiesen worden.

Um aktuelle, verlässliche Zahlen über die Verkehrsstärke und die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten in diesem Bereich zu erhalten, hätten die Vertreter der Straßenverkehrsbehörde nun zugesichert, entsprechende Messungen durchzuführen.

Weiter habe man seitens der Behörde gegen die Anbringung von sogenannten „Leitboys“ keine Einwände.

Optische Verengung angestrebt

Diese Maßnahme solle durch die optische Verengung der Fahrbahnbreite zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beitragen und ein immer wieder beklagtes Überfahren des Gehweges verhindern. Als Sofortmaßnahme stimmte der Ortschaftsrat nach einer kurzen Diskussion der Aufstellung von Leitpfosten einstimmig zu, ohne allerdings auf die weitergehende Forderung einer Geschwindigkeitsbeschränkung zu verzichten.

