Leergutkisten gestohlen

Osterburken.Bereits zwischen Mitte Dezember und dem 4. Januar entwendeten Diebe mehrere Leergutkisten von einem Werksgelände einer Saftfabrik im Industriepark in Osterburken, so die Polizei. Die Täter trennten den Maschendrahtzaun des Geländes auf und verschafften sich so Zugang. Im Anschluss nahmen sie 16 gelbe Kisten mit Leergut mit. Die Versuche, die Pfandkästen zurückzugeben scheiterten jedoch vermutlich, da es sich um spezielle Kisten eines Getränkelieferanten handelte und diese nur von diesem zurückgenommen werden. Ein Zeuge fand die Kisten am 4. Januar zwischen Adelsheim und Hergenstadt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich unter Telefon 06291/648770 beim Polizeiposten Adelsheim melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.01.2021