Lange gewachsene Verbindung weiterentwickelt

Osterburken.Zur Feier zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen dem nordfranzösischen Hondschoote und Osterburken machte sich eine große Zahl von Teilnehmern auf den Weg nach Hondschoote, darunter auch eine Gruppe von Musikern der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

Die Begrüßung durch Bürgermeister Hervé Saison fand im altehrwürdigen Rathaus von Hondschoote statt. Bürgermeister Jürgen Galm bedankte sich für den herzlichen Empfang mit einigen Sätzen auf Französische. Nach einem „Vin d’honneur“ wurde es bald Zeit, zu den Gastgeberfamilien zu gehen, wo ein Abendessen eingenommen wurde.

Am Samstag fuhren Gastgeber und Gäste mit dem kommunalen Bus e nach Dünkirchen, wo das Hafenmuseum besichtigt wurde. Es gab zwei Gruppen, eine für die französischen Gastgeber, die zweite Gruppe übernahm Dr. Ernst Seibold, der nicht nur die Erklärungen einer Museumsführerin übersetzte, sondern gut vorbereitet zur Geschichte des Hafens und seiner Entwicklung seit dem 9. Jahrhundert sprach. Für die Zuhörer war es interessant zu hören, dass der Name der heutigen Stadt aus dem Begriff „Kirche auf der Düne“ abgeleitet wurde. Nicht vergessen wurde die Geschichte der Freibeuter. Bis heute bekannt ist der „Corsaire“ Jean Bart, ebenso der berühmte Festungsbauer Vauban, der mit seinen neuartigen Bauten die Stadt sicherte. Das meiste fiel den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg zum Opfer.

Bei der abschließenden Fahrt durch den riesigen Hafen wurde noch auf einige alte Gebäude und Hafenanlagen hingewiesen. Ein weiterer Höhepunkt des Museumsbesuchs war die Erlebnisausstellung „D’Eau RE MI“. Erleben durften die Besucher eine Reise durch die Meere, verbunden mit Musik, Klängen, Tönen und Farben des Meeres. Das Mittagessen gab es dann im originellen Restaurant „La Cambuse“, ausgestaltet mit Schiffscontainern und allem, was in einem Hafen und bei der Schifffahrt gebraucht wird.

Schnell verging die Zeit in Dünkirchen, mussten doch vor allem die Musiker der Stadtkapelle wieder zurück nach Hondschoote, wo eine letzte Probe vor dem gemeinsamen Konzert mit der „Harmonie d’Hondschoote“ in der Kirche stattfand. Beide Bürgermeister lobten nach dem begeisternden Konzert die Dirigenten Pascal Delaeter und Edgar Adelmann sowie die vereinten Musikanten der verschwisterten Städte. Zum Vortrag kamen viele bekannte Musikstücke wie „Canto a Unicef“, „Sound of Silence“, „I will follow him“, „Concerto d’amour“ und der Radetzky-Marsch als Zugabe.

Feier mit allen Beteiligten

Der Tag wurde im Gemeindesaal „Daniel Peene“ abgerundet mit einer Feier aller Beteiligten aus den beiden Partnerstädten. Wieder erklang Musik der beiden Musikkapellen, was auch zum Tanzen animierte. Der Höhepunkt des Abends war dann ein Festessen, wie man es nicht oft erlebt. So endete der Abend erst zu später Stunde nach einem guten Essen, Gesang und vielen freundschaftlichen Gesprächen.

Am Sonntagmorgen trafen sich viele Gäste und Gastgeber zum leider zur Tradition gewordenen Friedhofsbesuch. Die Gäste und Gastgeberfamilien besuchten die Grabstellen der jüngst Verstorbenen Didier Canler und Denis Geeraert sowie auch viele, die schon länger tot sind, aber unvergessen bleiben.

Im Anschluss fand der Gottesdienst in der Kirche St. Vaast statt, der der Erinnerung an das 40-Jahr-Jubiläum der Städtepartnerschaft diente. Wie schon seit vielen Jahre wurde die Messe in zwei Sprachen gehalten, auch die Kirchenlieder wurden zweisprachig gesungen. Monique Ingelaere, Elke Ander und Dr. Ernst Seibold trugen die vielen Namen der Verstorbenen der beiden Städte vor, ihrer wurde gedacht und ihre Verdienste um die Städtepartnerschaft in Erinnerung gerufen.

Nach dem Gottesdienst wurden im Rathaussaal bei einer Feierstunde Bürgermeister Jürgen Galm, Dr. Ernst Seibold und Ralf Egenberger zu Ehrenbürgern von Hondschoote ernannt. Die Geehrten erhielten von Bürgermeister Saison eine Urkunde und eine Medaille. Im gleichen Zuge dankte Hervé Saison Elke Ander für ihr 40-jähriges Engagement. Seit Beginn der Städtepartnerschaft bereitete sie jedes Treffen maßgeblich vor und war an deren Durchführung mit verantwortlich. Ein sehr emotionales Treffen mit dem Alt-Bürgermeister Claude Gosset, treibende Kraft der Städtepartnerschaft, rundete den feierlichen Akt der Verständigung und Freundschaft ab.

Jürgen Galm, Ralf Egenberger und Dr. Ernst Seibold dankten in kurzen Ansprachen für die Ehrung und schlossen sich dem Dank an Elke Ander und Claude Gosset an. Drei Lehrkräfte aus der Realschule trafen sich mit Johanna Despax, Catherine Vanhaecke und den Verantwortlichen der Städtepartnerschaft im Rathaus, um die Fortsetzung des im Juni begonnenen Schüleraustauschs zwischen dem Collège Lamartine in Hondschoote und der Realschule Osterburken zu besprechen.

Anschließend war schon der Abschied von den Musikern fällig, die am Sonntag nach Hause fahren mussten. Das gelungene Konzert vom Vortag machte allen Beteiligten Hoffnung auf eine baldige Wiederholung in Osterburken.

Orgelkonzert zum Abschluss

Die verbliebenen Gäste aus Osterburken verbrachten einen gemütlicheren Nachmittag mit ihren Gastgebern. Unter anderem besuchten sie das Orgelkonzert in der Hondschooter Kirche St. Vaast, das als Teil des internationalen flandrischen Orgelfestivals gespielt wurde. Am Montagmorgen trafen sich dann Gäste und Gastgeber vor dem Rathaus, um „Au Revoir“ und „Auf Wiedersehen“ zu sagen, mit dem Versprechen, sich nächstes Jahr in Osterburken wieder zu treffen und die lange gewachsenen Verbindungen zwischen den Städten weiter zu entwickeln.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019